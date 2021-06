La razón por la que Ricky Martin se decepcionó de algunos fanáticos

Este lunes Ricky Martin se mostró herido por una actitud que tomaron algunos seguidores en las redes sociales, y que tiene que ver con su sexualidad, a propósito de haberse celebrado este lunes el día del orgullo LGTB+.

El artista compartió una publicación que lejos de festejar esta fecha, se convirtió en una reflexión sobre los prejuicios. “Hoy quiero hablarles desde mi lado más vulnerable. Hace una semana, subí unas fotos junto a mi esposo para una edición especial de la revista @cap74024. Para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo”, comenzó a relatar en su cuenta oficial de Instagram.

“Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva. Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje qué hay detrás de su decisión”, continuó demostrando su dolor ante estos hechos.

“Me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser”, agregó Ricky, quien está en pareja con el pintor Jwan Yosef desde el 2017 y con quien comparte la custodia de sus hijos Lucía, Valentino, Renn y Matteo.

En las fotografías tomadas para esta revista se los mostraba abrazados y desnudos, en una sesión artística y sensual. Esta tapa se trató de la edición especial por el mes del orgullo, que no tuvo la repercusión que esperaba en parte de su público y esto, provocó el malestar en el puertorriqueño.

“Lo más que deseo en esta vida es que todos podamos sentirnos libres, orgullosos de nosotros mismos, felices, que seamos amados, respetados y aceptados. Que podamos expresarnos cómo nos nace sin tener represalias o ser castigados. No es justo seguir perdiendo valiosas vidas por culpa de los prejuicios y la falta de educación”, finalizó.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :