Margarita | Solo un paciente ha sobrevivido al COVID-19 en UCI del Hospital Central

Porlamar.- Desde mediados de marzo de 2020, cuando llegó a Venezuela la pandemia a causa del COVID-19, en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, solo un paciente con el virus ha sobrevivido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), del hospital centinela Luis Ortega de Porlamar.

De 100 pacientes que han ameritado respiración mecánica a causa del coronavirus, solo uno tuvo resultados positivos, superando la enfermedad, lo que representa el 1%. Así lo denunció a El Pitazo este lunes 28 de junio, José Antonio Narváez, presidente del Colegio de Médicos de la entidad.

“La UCI que fue inaugurada con la nueva emergencia en el año 2014 y que para entonces contaba con 12 camas, está cerrada desde el 2018, y con la llegada de la pandemia fue habilitada un área en otra parte del hospital para la atención de los pacientes COVID-19, pero esta no cuenta con todos los equipos necesarios para lograr salvar la vida de las personas”, afirmó Narváez.

El representante del gremio médico detalló que la denominada Zona COVID-19 en el hospital de Porlamar cuenta con seis respiradores correspondientes al mismo número de cama, pero lamenta que no funcionen los monitores que son los que miden la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, y la saturación de oxígeno, además no cuenta con el personal necesario por lo que la mayoría de los pacientes que ingresan, fallecen. “No hay los insumos médicos, y todo es solicitado a los familiares, además, tampoco hay especialistas ni el suficiente personal de enfermería porque la mayoría se ha ido de Venezuela. Igualmente no hay cómo hacer las pruebas de gases arteriales, laboratorio y rayos X”, dijo e insistió en que estás carencias dejan en evidencia la crisis hospitalaria.

Considera que si no se realiza el mantenimiento necesario a los equipos médicos continuarán los decesos a causa del COVID-19, que para el momento suman 130, de acuerdo al reporte número 387 emitido a las 10:00 pm del 27 de junio, por el denominado protector Dante Rivas.

Respiraderos donados

El doctor Narváez también refirió que recientemente fue anunciado un donativo de 10 respiradores artificiales por parte de la empresa española Bolife, los cuales fueron entregados a la Corporación de la Salud de Nueva Esparta (Corposalud), pero señaló que aún no están disponibles en los centros hospitalarios puesto que la autoridad sanitaria está en conversaciones con la directiva del hospital central para su respectiva distribución.

