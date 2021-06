México | Línea 12 no tiene vicios ocultos: Carlos Slim

Al término de una comida con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el empresario Carlos Slim afirmó que la línea dorada del metro “desde su origen no tiene vicios” ocultos en su construcción.

En entrevista al salir de Palacio Nacional, dijo que le externó el compromiso de que se rehabilitará a la brevedad el tramo que se desplomó y que dejó 26 personas muertas.

De los familias de las víctimas, enfatizó que “hay que atenderlas, hay que cuidarlas”.

“Es una desgracia, pero pues lo que le digo es que estamos convencidos de que su origen no tuvo ningún problema, tanto que se usó por cientos de millones de personas, debo decir que había un año que se daba de mantenimiento los que formamos el consorcio y durante tres años no se determinó ningún problema, entonces creo que en su origen no tiene ningún problema”, aseveró.

Incluso, recordó que la obra la realizaron los mejores “calculistas” de México.

“Y en el caso de la línea 12 yo estoy convencido de que lo hicieron los mejores calculistas de México, hicieron los cálculos, el diseño y si recordarán en octubre del 2012, por ahí de noviembre, en octubre se dio el visto bueno ya al proyecto, ya lo que se había hecho por los expertos internacionales, por lo cual yo estoy convencido que desde su origen no tiene vicios y tan es así que se subió el presidente de la República, el jefe de gobierno y el jefe de gobierno electo y nos invitaron a muchas gentes a recorrer, recorrimos como 12 kilómetros”, refirió

Dijo que en la línea dorada transportaba diariamente unas 400 mil personas –hasta 144 millones de usuarios al año– además de que soportó sismos, estuvo “bien hecho”.

El director vitalicio de grupo Carso dijo que le planteó al primer mandatario el “interés en rehabilitarlo a la brevedad el tramo que hicimos”.

-¿El tramo que hicieron que tendría que reforzarse, reconstruir?, se le cuestionó

-No reconstruir, reestructurar, rehabilitar, todo es importante para que la gente lo pueda seguir usando, el presidente habló, él encabeza esta idea, este concepto, este proyecto y que se pueda poner a disposición de todas las personas que lo usan a la brevedad posible al cabo de 12 meses, dijo

El ingeniero agregó que en la comida con el primer mandatario también dialogaron sobre la importancia de la conectividad.

“El chiste es que puedan tener el dispositivo y el servicio, que son dos cosas, porque una cosa es hacer la red, muy importante”, comentó.

