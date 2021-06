Adriana Azzi: Horóscopo del 30 de junio de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 30 de junio de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Seguridad.

Número de suerte: 330

Sales con la familia de Compras de zapatos deportivos y ropa casual en oferta. No es el momento de hacer cambios en tu hogar. Molestia para comer comida de noche. Alguien que demuestra que sus sentimientos son nobles te harás un regalo. Los conflictos con tu pareja los niños no deben saber.

Trabajo: Hacen evaluaciones en tu sitio de trabajo pero tú la pasas. Cambio de empleo que es necesario.

Salud: Malestar de garganta.

Amor: Concretas una cita. Cambios en una dirección por negocios te conviene.

Parejas: No hagas lo que no quieres que te pase a ti. Malestar en la familia por tus palabras.

Solteros: Cuídate de los secretos ya que se descubre algo. Firmas un documento lee bien primero.

Mujer: Mucha fuerza intelectual. Compras alegrías. Paseos. No permitas que otros te controlen tu vida.

Hombre: Bendecir es tan bello que la vida te devuelve todo. Compra de ropa para evento especial.

Consejo: La vida es un aprendizaje.

Taur

Palabra clave: Avance.

Número de suerte: 669

Hecho curioso con Familiares que llegan a tu casa para darte sorpresas y alegrías. Visitas a templo religioso. Hecho curioso con un regalo. Retiras un dinero en banco. Ayuda espiritual. Disfrutas las alegrías de hijos o familiares. Nuevos negocios. Te dedicas a tu familia. Cuídate más.

Trabajo: Algo con un teléfono que debes resolver. No discutas con tu jefe o supervisor.

Salud: Hacer ejercicios y dieta

Amor: Reconciliaciones. Padres que te ayudan con hijos. Mudanzas. Remodelaciones en tu cuarto.

Parejas: Estás pendiente del futuro de tu familia. Nuevos intereses. Dinero que te cancelan.

Solteros: Viajes. Cuidado con la carrera ten calma. Maneja tu intuición. Un código que recibes.

Mujer: Debes tener calma en una reunión. Salidas nocturnas. Pasas la noche sin dormir buscar ayuda.

Hombre: No seas terco ten calma ve bien las cosas. Dolores de piernas que debes ver. Celebraciones.

Consejo: Escucha consejo.

Géminis

Palabra clave: Generosidad.

Número de suerte: 574

Cierras ciclos del pasado. Niño que llega a tu vida para hacer cambios positivos. Hombre que te busca. No dejes que los demás digan lo que te conviene o no. Te contradices en algo que dices. Hijo que te necesita. Semana de grandes proyecto. Cambios profesionales.

Trabajo: Amigos que te piden ayuda. Algo con extranjeros en lo laboral. Cambio de oficina.

Salud: Asistir al médico.

Amor: Cuidado con un ex en la calle. Algo especial que llega a tu vida. Hecho curioso con un Ángel.

Parejas: No digas malas palabras y delante de tus hijos. Amores del pasado de cuidado.

Solteros: Compra de vehículo. Cuñado que te pide ayuda. Viajes de ida y vuelta por paseos.

Mujer: Nuevas ideas con un grupo. Te dan un regalo especial. Celebraciones.

Hombre: Reconciliaciones. Alegrías. Nietos que te buscan por información. Es momento de aclarar dudas.

Consejo: Sonríe la vida es una

Cancer

Palabra clave: Armonía.

Número de suerte: 890

No cometas los mismos errores del pasado. Cambio de dirección por negocios. Recibes dinero de algo que has vendido. Vences a tus enemigos.

Cuídate de personas joven que es conflictiva. No te preocupes por lo que dirán lo importante quien eres. Amigos cercanos que te dan la mano.

Trabajo: Cansancio que te hace salir de reposo. Estás preocupado (a) por las inversiones que hiciste.

Salud: Revisar la vista

Amor: No discutas por alguien que quieres. Cuidado con lo que firmas. No permitas que te manipulen.

Parejas: La prosperidad está a tu lado. Hombre vecino o familiar que te ayuda a mejorar tu economía.

Solteros: Organiza las cosas de tu vida. Ordena tu cuarto donde estas para que veas como todo se organiza.

Mujer: Nuevas ideas. Se activa el amor. Dinero que llega que debes invertir, cuida el dinero.

Hombre: Haces realidad algo que quieres. Es hora de revisar las cosas. Intranquilidad por deudas.

Consejo: Deja el estres

Leo

Palabra clave: Creatividad.

Número de suerte: 122

Necesitas definir una relación. Viajes con tu familia por disfrute. Asistes a un concierto con música venezolana e internacional. Hermana que necesita de tu ayuda espiritual. Esta semana será muy comprometida. Dinero que llega para ti. Firmas acuerdos alegrías. Invitación a tomar algo en la calle.

Trabajo: Claridad en tu camino. Reunión con personas de mucho poder y te ayudan en algo que quieres.

Salud: Equilibrio.

Amor: La rueda de la fortuna está de tu lado. Limpieza espiritual importante que debes hacer.

Parejas: Viajes por olvidar algo que te paso. Hijos que te necesita. Tu pareja te da el apoyo.

Solteros: Recibes un reconocimiento por tu trabajo. Cambio de jefes y tú serás promovido.

Mujer: Reconocen tu trabajo. Reuniones donde sales bien parada en todo. Invitación que te sorprende de alguien que te gusta.

Hombre: Alguien querido que se va del país. Ten calma todo bien. Mujer que te dice cuánto le gustas.

Consejo: Para vencer a tus enemigos la mejor forma es dar amor.

Virgo

Palabra clave: Dudas.

Número de suerte: 774

Te invitaran un viaje para descansar y disfrutar. Pedirás a tu pareja que te haga feliz. Inicias una nueva estrategia en lo que quiere. Documentos que se movilizan para tu prosperidad. Nuevas energías. No hagas tantas cosas a la vez. Llegan nuevas propuestas de trabajo. Algo con moda.

Trabajo: Llegas a un acuerdo por dinero que tienes pendiente. Triunfas sobre un problema.

Salud: Cuidado con lo que comes

Amor: Decisiones que debes tomar pero no pueden ser apresuradas. Firmas un documento.

Parejas: No controles tanto la relación ya que trae problemas. Alguien del pasado que te busca.

Solteros: Te ríes con unos amigos. Alegrías por viaje con estabilidad. Caminos abiertos.

Mujer: Controla los gastos. No te deprimas por las opiniones de tus familiares. No te burles de los demás.

Hombre: Celebraciones con una persona especial. No olvides los compromisos. Viaje por avión.

Consejo: controla tus ímpetus de grandeza

Libra

Palabra clave: Empezar.

Número de suerte: 927

Concreta lo que quieres. No estés atento (a) a los problemas de otros. Descubres a una persona muy falsa. Te van a preguntar qué es lo que quieres y estarás claro en eso. Cuidado con las mentiras. Fuerte competencia cerca de ti. Debes valorarte más. Molestia por un teléfono.

Trabajo: Lo negativo se cae. Tienes protección, otros salen de la empresa pero tú no. No hay mal que bien no venga.

Salud: Buscaras resultados médico.

Amor: Sales a buscar a una persona importante para ti. Te exigen algo y no sabes qué hacer.

Parejas: Sentirás que tu vida cambia día a día. Hecho curioso con una cartelera informativa.

Solteros: Cambios de alimentos. Hecho curioso con una mascota. Juegos de azar con mucha suerte.

Mujer: Algo con una fórmula. Busca ayuda psicológica. Alegrías con personas de poder.

Hombre: Salidas a sitio de música o bailar. Novedades en el hogar. Renacen en ti sentimientos nuevos.

Consejo: Piensa en cosas positivas.

Escorpio

Palabra clave: Sentimientos.

Número de suerte: 222

Recibes compensación. Controla el carácter. Alguien que te pide un favor por problemas económico. Cuidado con personas cercanas. Compras apuradas. Estás viendo cómo invertir con personas cercanas. Cuidado con comentarios con personas en tu sitio de trabajo. Alegrías y celebraciones.

Trabajo: Deja el miedo en algo que no conoces veras que solucionas. Compra de vehículo. Tristeza por compañero.

Salud: Malestar en las caderas.

Amor: Debes cuidarte de una separación ya que te va a doler. Cuídate de traición de persona conocida.

Parejas: Analiza bien lo que haces. Deja las personas negativas. No abandones lo que haces.

Solteros: Viaje a otra ciudad. Buen momento para dedicarte a tu profesión. Algo con ventas que te da ganancias.

Mujer: Te sentirás desengañada y no confías en nada ni nadie. No te detengas haz los cambios en tu vida.

Hombre: Evita firmar documentos sin leer bien. Hecho curioso con una máquina. Nuevos caminos.

Consejo: Pon orden en tu vida.

Sagitario

Palabra clave: Seguridad.

Número de suerte: 643

Un negocio que inicias hijos que necesitan de ti. Compra de ropa. Pagos que tendrás que hacer urgente de una mensualidad. Cambios en sitio de estudios. Cuidado con los conflictos en la familia. Estabilidad laboral. Vivirás momentos de lucha en la calle. Debes entrar a reflexión contigo mismo.

Trabajo: Ten confianza, logras lo que quieres, el vacío no es bueno. Hombre que te busca y te da algo nuevo.

Salud: Agotamiento.

Amor: Obstáculos para una relación. Asistes a una reunión familiar. Deseos de estabilidad.

Parejas: Deja el pasado tu ex pareja hace su vida. Sales de una situación comprometedora.

Solteros: Obtienes lo que te mereces. Ayudas a otros. Te cancelan deudas. Viajes con amigos.

Mujer: Recibes ayuda económica de un hombre conocido. Compartes la prosperidad. Un ascenso. Regalos.

Hombre: Te dan la posibilidad de participar en un negocio. Mujer de cuidado. Una persona consejero que te ayuda.

Consejo: En vez de criticar ayuda a mejorar.

Capricornio

Palabra clave: Disciplina.

Número de suerte: 041

Cuidado con los engaños. Cuídate del estrés no dejes que te venza. Viajes de ida y vuelta. Nuevos caminos. Movimientos. Personas jóvenes a tu lado que te apoyan. Escucha tu voz interior esa que nunca falla y veras el triunfo. Vences a una persona muy fuerte pero tu intuición vale más.

Trabajo: Negocio de compra y venta. Estas pendientes de documentos que necesitas. Algo con un asistente.

Salud: Cuidar la digestión.

Amor: Tienes protección espiritual. Evita agresiones o juegos de palabras que molestan.

Parejas: Llegas acuerdo con un grupo, en algo que haces. Nuevas amistades. Cambio de ruta.

Solteros: Romance. Matrimonio. Llegas acuerdos. Es el momento de cooperar con otros.

Mujer: Recibes un regalo de alguien querido. Sentirás que no estás sola. Amigos que te buscan.

Hombre: Éxito y triunfo por algo que estás luchando. Alegrías en tu casa por buenas noticias.

Consejo: Cada quien hace sus experiencias.

Acuario

Palabra clave: Poder.

Número de suerte: 771

Embarazo con muchas alegrías. No les digas a otros lo que no quieres que te digan a ti. Decisiones importantes que debes tomar o decir algo a personas jóvenes cercanas. Le dirás a un grupo que son importantes y sin ellos no logramos nada. Lo tienes todo en las manos no lo dejes escapar.

Trabajo: No te contamines con compañeros. No es el momento para cambiar de empleo. Evita reclamos.

Salud: Asistir al odontólogo.

Amor: Exigirás respeto. Dirás no a una invitación a salir. Serás favorecida (o) en un grupo.

Parejas: Recibes llamada por una contratación inesperada. Evita los malos pensamientos.

Solteros: Limítate de hacer tantas cosas. Invierte en ti y en lo que quieres. Será una semana muy tranquila.

Mujer: Firmas importante con un padre. No estarás solo (a) en evento familiar. Compras necesarias.

Hombre: Se te caerán algunos planes. Decides hacer viaje con un hijo que tiene muchos problemas.

Consejo: Bendice cada día de tu vida.

Piscis

Palabra clave: Abundancia.

Número de suerte: 844

El poder en tus manos no maltrates a otros. Ilusiones que se hacen realidad. Triunfos y logros. Amigo que te ofrece la ayuda necesaria. Nuevos empleos. Viajes de ida y vuelta. Indecisiones. Mujer que te da el frente y firma un documento. Algo con un grupo musical en vivo. Logros. Éxito.

Trabajo: No te dejes llevar por otros, solo tú decides si te va o te queda ve bien lo que te conviene.

Salud: Dolor articular.

Amor: Nuevos amigos. La rueda de la fortuna te acompaña en juegos de azar. Firmas con alegrías en boda.

Parejas: Noticias de embarazo que estabas esperando. Alcanzas un objetivo. Éxito inesperado.

Solteros: Inicias un nuevo ciclo. Viajes que se programa para el exterior. Gastos de emergencia.

Mujer: Te llegan nuevas oportunidades. Reunión con tu familia para aclarar un negocio. Disfrute en sitio de frío.

Hombre: Cambio de dirección para entregar documento en banco. Nuevos sentimiento por alguien conocido.

.

Consejo: Ordena lo que se dispersa

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial

