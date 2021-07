Asesinado pequeño comerciante en La Vega al negarse al pago de vacuna en dólares

Jerry José Morillo, comerciante de 41 años de edad, fue asesinado a tiros el lunes 28 de junio en su negocio, en la calle Zulia de La Vega.

Alrededor de 12 hombre armados irrumpieron en la venta de víveres de Morillo y le dispararon varias veces, relató un familiar de la víctima al portal Crímenes Sin Castigo.

El familiar, que pidió no ser identificado, dijo que la policía no acudió al lugar para el levantamiento del cadáver, por lo que Morillo Molina fue trasladado sin vida en un vehículo particular al hospital Miguel Pérez Carreño.

Delincuentes del sector le exigían al comerciante desde abril el pago de una vacuna en dólares.

«El monto variaba. En ocasiones, si la venta había estado floja lo obligaban a dar comida. Los fines de semana montaba su carrito de perros calientes y hamburguesas, y estos malandros comían en grandes cantidades sin cancelar nada porque también era parte de la vacuna. Pero mi hermano se cansó y se negó a seguir pagando; por eso lo mataron», afirmó el familiar.

Morillo Molina era el menor de seis hermanos, todos dedicados al comercio en pequeños establecimientos de la zona. Era padre de dos hijos, de 22 y 10 años de edad.

La Policía Nacional Bolivariana calificó el asesinato como un ajuste de cuentas, y según un reporte preliminar el presunto responsable del crimen es un delincuente apodado el Torta.

Únete a nuestro Canal en Telegram