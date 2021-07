AUDIO+ Primero Justicia Nueva Esparta «no tenemos ningún acuerdo con Alfredo Díaz (Gobernador), es mentira»

REPORTE CONFIDENCIAL. A nuestra redacción llega un audio de quien parece ser Ramón Ardila, coordinador adjunto de Primero Justicia Nueva Esparta, en el mensaje enviado a un tercero señala:

“…Como sabes yo soy el que está encargado del partido ahorita en el estado y, nosotros no tenemos ningún acuerdo con Alfredo Díaz (el gobernador), ni tampoco con Morel Rodríguez (ex gobernador), ninguno de los dos… Nosotros en el G-4 estamos tratando (un acuerdo global) como lo hemos planteado este tiempo y en ningún momento hemos dicho ni nos hemos acercado de hablar de acuerdo alguno con Alfredo.

Hoy no estamos apoyando ni Alfredo ni a Morel, vamos a esperar las negociaciones que viene, a mí personalmente me ha gustado siempre un tercero (outsider); de todas maneras vamos a esperar cómo viene la cosa , no crean en chismes eso es mentira (…)”

Apóyanos Compartiendo :