El País: Venezuela no recibirá vacunas gratis por no actualizar datos económicos desde 2014

Venezuela está entre las economías más pobres de la región ya que el 80% de sus ciudadanos vive en pobreza extrema. No obstante, para los organismos multilaterales sigue siendo un país de ingresos medios-altos debido a que la administración de Nicolás Maduro no actualizó datos macroeconómicos desde 2014 cuando reportó ingresos per cápita por 13.080 dólares.

Según reseñó El País, por esta razón, Venezuela ingresó a Covax para garantizar el acceso de las vacunas anticovid a las naciones en desarrollo, bajo la figura del autofinanciamiento y por subsidio, como lo hacen países de pocos ingresos. El resultado de esto es que deberá pagar por las dosis contra coronavirus que aún no llegan.

La distribución de los países entre ambas vías de acceso a Covax, autofinanciado o subsidiado por medio de donaciones de países más ricos, se basa en las cifras de ingresos brutos per cápita que manejaba el Banco Mundial en 2019. Venezuela, con cifras de 2014, aparece como una nación de ingresos elevados, por lo que quedó fuera de la lista de Estados que pueden recibir vacunas gratis como Haití, Honduras o El Salvador.

