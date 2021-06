es muy difícil que El Aissami pueda alcanzar la meta

Tarek El Aissami, ministro de Petróleo afirmó en días pasados que las colas en las estaciones de servicio se acabarían a finales de junio, motivo por el cual, el experto petrolero José Toro Hardy dudó de tal afirmación puesto que las refinerías venezolanas «están trabajando de manera espasmódica». Toro Hardy aclaró que de todas las empresas petroleras, solo tres de ellas están produciendo, y que cuando llegan a producir una determinada cantidad, «empiezan problemas de vibraciones en las plantas de craqueo catalítico, problemas de derrames, problemas de conatos de incendios y tienen que cerrar otra vez».Afirmó en el programa de Román Lozinsky, en el Circuito Éxitos que si se hacen las inversiones necesarias con el personal adecuado, pues Venezuela tiene un potencial de recuperación muy importante y sigue teniendo una muy importante infraestructura petrolera; «las metas que plantea El Aissami incluso podrían ser superadas, pero si no hay la recuperación de parte de las instituciones, de seguridad jurídica de transparencia, entonces es muy difícil que se puedan alcanzar esas metas».

Por tal motivo, afirma el ex directivo de Pdvsa, que para reactivar la economía se deben hacer inversiones muy altas. «Estamos hablando entre inversiones y gastos, cifras alrededor de 25 mil a 30 mil millones de dólares por año, durante varios años para poder recuperar esta economía y mientras haya inseguridad jurídica y no lleguen las inversiones con transparencia es muy difícil que ocurra» aseguró.

Asimismo, comentó que para el grueso de los venezolanos que no se pueden dar el lujo de pagar la gasolina a precio internacional, las noticias distan de ser buenas, pues las colas en las estaciones de servicio subsidiadas se pierden de vista, y muchas de esas gasolineras se encuentran cerradas.

«Se nos habla de que van a llegar inversionistas y que van a recuperar las refinerías. Me parece excelente que vengan inversiones privadas para recuperar la empresa (Pdvsa) porque el Estado no está en condiciones de hacer las inversiones que se requieren para recuperar la industria ni nada de la economía venezolana» señaló al tiempo en afirmar que el tema es que esas inversiones vengan con transparencia, por medio de licitaciones legales y públicas, y que dichas inversiones lleguen para aportar lo que más le conviene al país «y no lo mas que le convenga al funcionario que está realizando esos contratos».

Advirtió en ese sentido que algunas de esas inversiones que se están ofreciendo, parecen venir por medio de la Ley Antibloqueo y que lo primero que establece dicha Ley «es el secreto y en la medida que sea por contratos que firmen sin tener que informarse licitaciones o sin tener que informar a la población, lo que puede venir por detrás son casos de corrupción y eso no es lo que queremos los venezolanos».

En cuanto al aumento de los precios del petróleo a nivel mundial, José Toro Hardy advirtió que poco podría beneficiarse Venezuela con esa recuperación, pues la producción petrolera venezolana sigue siendo muy pequeña y además, porque la mayor parte de las exportaciones petroleras de Venezuela «hoy en día hay que hacerlos a través de terceros, de intermediarios, y con grandes descuentos. Aproximadamente el descuento está en el orden del 40% del precio del barril que exportamos con lo cual el ingreso para Venezuela se puede reducir sensiblemente».

Señaló también que Venezuela tiene una amenaza importante sobre los crudos pesados importantes, ya que los que se están exportando van fundamentalmente hacia China , y «sabemos que en ese país se está aplicando un impuesto muy elevado, casi 30$ el barril lo cual podría desestimular las exportaciones hacia ese mercado que en este momento es el más importante».

«Venezuela podría beneficiarse si se da una solución, si se llega a una negociación a través de las cuales se puedan levantar las sanciones que le aplican al petróleo venezolano y a las autoridades gubernamentales. Si se pueden levantar esas sanciones que faciliten las exportaciones del petróleo de Venezuela, podríamos recuperarnos» finalizó.