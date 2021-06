Libro: EL PINTOR DE LA CORTE

El pintor de la corte recupera las intrigas palaciegas para hablar de la adolescencia: amor, traición y belleza en esta novela para mayores de 12 años.

Hay amores para los que no existe remedio. Ni cura. Ni alivio. Ni escapatoria.

Creyeron que amar sería fácil… Y se equivocaron.

Aventuras. Misterio. Magia. Intriga . Pasión, mucha pasión.

La historia de amor que todos deberíamos vivir alguna vez…

El pintor de la corte, Telmo Gracián, recibe el encargo del rey Jacinto III de retratar a tres jovencitas nobles que viven lejos y de las que se dice que son bellas, listas y educadas; alguna de ellas podría convertirse en la futura reina de Esir. Durante su estancia en la mansión de la última, Elena Vite, surge algo inesperado entre los dos: las ganas de estar juntos y de mirarse a los ojos, el cosquilleo en el estómago, la sonrisa tonta y las noches en vela.

¿Es amor? Telmo y Elena trazan en secreto un plan para huir juntos y escapar de la ira del malvado Jacinto III, que ya ha demostrado que no tiene piedad con nadie. Los enamorados, sin embargo, no lo tendrán nada fácil y terminarán poniendo en peligro sus propias vidas. Mientras tanto, un loco llega a palacio y no deja de repetir Un corazón bajo la nieve, y una misteriosa monja consigue escapar del convento donde está encerrada y se dirige a la corte para pedirle cuentas al rey.

Autor: BLANCO PARRA, DANIEL

Genero: Novela Romántica

Páginas: 348

