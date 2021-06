Lucy, el caso de una soldada monaguense asesinada en la Redi Guanta

1217735

Maturín.- Lucy le prometió a sus dos hijos volver a casa. Viajaría a Maturín el 6 de junio de 2020, prepararía una torta y celebraría su cumpleaños 21. Volvió, pero en un ataúd. Otra soldada la mató de un tiro de fusil, en la sede de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) de Punta Meta, municipio Guanta del estado Anzoátegui, el 30 de mayo de 2020.

Kellis Vásquez es señalada por una testigo de dispararle a Luciannys del Valle Moreno; está detenida en el Fuerte Paramaconi de Maturín a pesar de que el crimen ocurrió en Guanta. El caso es llevado como un homicidio accidental. La familia de Lucy declaró este 29 de junio a El Pitazo para exigir que Vásquez sea tratada como la responsable de un asesinato intencional.

“Ella (Kellis) le disparó a mi hija de cerca. Primero, accionó el fusil y cuando vio que no estaba cargado, le puso el cargador y luego le volvió a disparar. Yo lo único que quiero es que ella pague condena”, solicitó Miladys Moreno, madre de Lucy.

Moreno tiene esa certeza porque así lo contó Scarly Lagente, única testigo del hecho, a una de sus hijas. Se lo dijo el mismo día del crimen a través de WhatsApp. De la versión de la implicada sólo se sabe lo que ella misma escribió en el Facebook de Lucy: que nunca se lo perdonaría y que la quería.

Moreno asegura que su hija nunca le comentó haber tenido alguna discusión con Vásquez sino las agresiones verbales por parte de un sargento de su misma compañía. Del caso, su madre sólo tiene el informe forense, en la fiscalía militar no quisieron darle una copia de la trayectoria balística. No tiene abogado porque no puede pagarlo y por eso tampoco viaja a Anzoátegui para pedir celeridad al juez que lleva el caso.

¿Quién era Lucy?

Luciannys del Valle Moreno era la quinta de seis hermanos, una joven sin vicios y querida en el sector Las Praderas de Maturín. Se alistó en el servicio militar para recibir un ingreso económico mensual y una bolsa de comida con la que pudiera mantener a sus hijos de 6 y 4 años de edad. Fue enviada en comisión de servicio a Guanta junto Vásquez, Lagente y otro grupo más.

“Yo quiero seguir sirviendo, porque quiero que mis hijos se sientan orgullosos de mi”, respondía cuando Miladys le decía que iban a buscarle un trabajo para que dejara el servicio militar. “De siete días a las semana, tres o cuatro recibía castigos sin razón. Esa semana del homicidio pensó que la expulsarían porque extravió el cargador de su fusil, que después apareció”, explicó la madre.

La diagnosticaron con hiperactividad severa tras sufrir meningitis a los cinco meses de nacida. De niña se quemó una mano y se hizo una herida en el rostro que ameritó una cirugía. En su primer embarazo, sufrió preeclampsia y estuvo cinco meses en la unidad de cuidados intensivos. Con el segundo, perdió los puntos de la cesárea y permaneció un mes hospitalizada con la herida expuesta.

Jesymar AñezVista_4