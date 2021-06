Policías intentaron arrestar a dirigente sindical del sector salud en Anzoátegui

1217928

Barcelona.- La tarde de este martes, 29 de junio, funcionarios de Polianzoátegui intentaron arrestar al dirigente sindical del sector salud, Edisson Hernández, quien se encontraba en las instalaciones del Hospital Luis Razetti de Barcelona, ubicado en la zona norte de Anzoátegui.

La información la dio a conocer, a través de las redes sociales, minutos después de lo ocurrido, el abogado Francisco Abad, quien aseguró que los uniformados no contaban con una orden de aprehensión en contra de su defendido.

“Las únicas razones por la que pueden detener a un ciudadano es porque esté cometiendo un delito y se le consiga en flagrancia… y la otra que un juez emita una orden de aprehensión en su contra y los funcionarios la porten. Los funcionarios no tenían ninguna orden, están violando los derechos constitucionales“, resaltó.

LEE TAMBIÉN Camilleros del Hospital Razetti denuncian que deben subir a pacientes por las escaleras

Por su parte el delegado de prevención del Hospital Luis Razetti de Barcelona y coordinador del Movimiento Sindical de la Salud en Anzoátegui, Edisson Hernández, responsabilizó de todo lo que le pueda ocurrir al Teniente Coronel Lorenzo Mota, actual encargado de la seguridad en el principal centro asistencial de la entidad.

“El día de ayer Lorenzo Mota me amenazó con arrestarme o caerme a palo. Es y será el único responsable de lo que me pueda ocurrir desde este entonces pues yo no soy ningún delincuente para que actúen de esta manera en mi contra”, aseguró Hernández a través de un comunicado publicado en las redes sociales,.

Durante la visita de los funcionarios policiales al principal centro asistencial de la entidad, algunos trabajadores del sector salud salieron en defensa del dirigente sindical e impidieron su arresto al solicitar una orden de aprehensión y los motivos de la detención.

Giovanna PellicaniOriente