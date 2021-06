Revelan diagnóstico de la lesión de Giannis Antetokounmpo

En la tarde de este miércoles, los Bucks diero la actualización de la lesión Giannis Antetokounmpo en su rodilla en el juego número 4 de la serie ante Atlanta Hawks.

Luego de una noche y una mañana de escalofríos por la lesión de Giannis Antetokounmpo, salió a la luz una buena noticia del estado y el diagnóstico.

No hay daño estructural en la rodilla izquierda de Giannis Antetokounmpo después de aterrizar torpemente anoche durante el Juego 4. Sus ligamentos están en buen estado, pero su calendario para regresar no está claro actualmente, dicen las fuentes a Zach Lowe y Adrian Wojnarowski.

Aquí el dato:

There is no structural damage to Giannis Antetokounmpo’s left knee after his awkward landing last night in Atlanta; ligaments are sound, sources tell @ZachLowe_NBA and me. Timetable to return is unclear.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2021