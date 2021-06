Trabajador recibe golpiza de motociclistas, dejándolo con la cara fracturada (video)

Un trabajador postal que repartía el correo en Brooklyn fue golpeado por un grupo de motociclistas agresivos que le causaron una fractura en la cara, según muestra un sorprendente vídeo publicado el miércoles por Daily News.

La víctima, de 57 años, estaba empujando su carro de correo por la calle de McGuinness Blvd. y Nassau Ave. en Greenpoint sobre las 6 de la tarde del lunes cuando fue rodeado por los conductores, que dieron vueltas a su alrededor, provocando un conflicto.

Momentos después, mientras el cartero subía a la manzana por la acera, uno de los motociclistas se le acercó por detrás. El cartero se giró, levantando el puño, y el conductor de la moto empezó a dar puñetazos, según muestra el vídeo de vigilancia difundido por la policía.

La víctima y el motociclista se enfrentaron en la acera, moviéndose alrededor del otro y lanzando múltiples golpes.

El motociclista recibió varias patadas antes de que se le uniera otro motociclista, que se acercó en su moto vestido de forma casi idéntica con pantalones cortos grises, una camiseta blanca, zapatillas blancas y un casco con una mochila negra en el pecho, según muestra el vídeo. Los dos hombres se abalanzaron sobre la víctima, arrinconándolo contra un mostrador mientras ambos le golpeaban en la cara.

A continuación, dos hombres corrieron y uno de ellos puso las manos sobre uno de los asaltantes, apartándolo de la víctima y finalmente calmando el ataque.

Los médicos trasladaron a la víctima al Centro Médico Woodhull, donde fue atendido por huesos faciales rotos y cortes en la cara.

Sus agresores se dieron a la fuga y no han sido capturados. La policía está pidiendo la ayuda del público para identificarlos y localizarlos.Daily News.

WANTED for AN ASSAULT in the vicinity of McGuiness Boulevard and Nassau Avenue . #brooklyn [email protected] on 6/28/21 @ 6:00 PM. The perpetrators punched a postal carrier in the face.Reward up to $3500. Seen him ? Know who he is ? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/JUeaujzzCl

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) June 30, 2021