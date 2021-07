Adriana Azzi: Horóscopo del 1 de julio de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 1 de julio de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Líder.

Número de suerte: 717

Tienes energías negativas que vienes arrastrando debes limpiar tu casa tu cuerpo y todos los que están contigo. Revisa bien la casa donde estas. Vive mientras pueda lo que tienes. Te darán un abrazo y una palmadita utiliza tu intuición. Mantén el amor en tu alma no dejes que se escapen.

Trabajo: Controla el mal carácter. Nuevas situaciones emotivas en el espacio laboral.

Salud: Cuidar las piernas.

Amor: Salida con disfrute. No escuches a personas traicioneras y tú lo sabes. Nuevas crisis

Parejas: Naciste para triunfar. Estarás participando en una reunión que harás un buen trabajo.

Solteros: No tengas mucha presión. Nuevas necesidades. Un vehículo que te entregan. Algo nuevo en la casa.

Mujer: Amiga cuídate más la salud todo depende de cómo te sientas. Vences una situación en la calle.

Hombre: No discutas con amigos. Madre que necesita de ti. Compra de alimentos necesarios.

Consejo: Haz meditaciones.

Tauro

Palabra clave: Determinación.

Número de suerte: 372

Debes viajar y cambiar de ambiente. Estarás muy ansioso (a). Presión de trabajo. Debes tener conciencia en lo que haces. Conversaciones que te favorecen para nuevas oportunidades en lo económico. No dejes que el pasado de tu vida o niñez te atrase en algo. Debes sentirte seguro adelante.

Trabajo: Competencias desleales. Gastos de más ya que lo que recibes no te alcanza. Mucho trabajo. Dinero que llega.

Salud: Buena.

Amor: Conoces a una persona en un gimnasio. El tiempo dirá si la relación que tienes funciona.

Parejas: Tomas medida por lo que sucede en salud. Vas a un centro comercial y podrás comprar la ropa que necesitas.

Solteros: Celos. Debes ordenar tu vida. No pienses en los demás, primero tus problemas.

Mujer: Pendiente de hijos. Sale el sol. Te regalan un reloj. Las bendiciones llegan. Viaje de ida y vuelta.

Hombre: Recibes buenas noticias. Cuidado con dinero que le das a una persona y no lo distribuye bien.

Consejo: Evita caer en depresiones.

Géminis

Palabra clave: Aventuras.

Número de suerte: 703

Placeres de la vida. Mucho movimiento en esta semana en unión de toda la familia o la persona especial. Reencuentro con la familia. Cumpleaños celebraciones. Niños en espera de algo que ofreciste. Reparación en una pared. Algo con electricidad. Cuidado con personas que te engaña.

Trabajo: Reunión con amigos por cumpleaños de un compañero. Llamadas importante de socio.

Salud: Exámenes pendiente.

Amor: Copas, celebraciones, quieres complacer a tu familia en una mudanza o cambio de cuartos.

Parejas: Tranquilidad en tu vida, la armonía se actividad. Paseos de noche con personas queridas.

Solteros: Cancelas un dinero. No defiendas a nadie si no sabes bien lo que está haciendo

Mujer: Deja los problemas y los conflictos. Armonía en tu relación. Sueños que te perturban.

Hombre: Viaje por carretera. Estás buscando una vida mejor quieres dejar la rutina. Cambios en tu vida.

Consejo: Atiende los proyectos.

Cancer

Palabra clave: Momentos.

Número de suerte: 129

Cuidado con los límites y luego no te puedas devolver. Pendiente con el despilfarro de lo que tienes. No habrá vuelta atrás. Hay algo a la vista que no comprendes. Debes hacer ejercicios y dieta. No puedes usar algo que no es tuyo. Contacto con instituciones público. Precaución.

Trabajo: Mucho tiempo en tu oficina cuidado con tu familia. Cobras dinero esperado. Un nuevo control.

Salud: Dolor de espalda.

Amor: Tienes una buena estrella con movimientos esperados. Algo con problemas en tu familia que se soluciona.

Parejas: Finaliza un ciclo inicias otro. Utilizas tu intuicion. Cambios de ideas. Decisiones importantes.

Solteros: Queridos debes seguir laborando para lograr lo que quieres. Inicias estudios detenidos.

Mujer: La rueda de la fortuna te acompaña. Cambios nuevos movimientos. Limpieza espiritual necesaria.

Hombre: Buenas noticias. Por favor deja de pensar lo negativo. Vamos suelta esa mente adelante.

Consejo: No puedes cambiar lo sucedido.

Leo

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 225

Debes mantenerte saludable por dentro y por fuera. Llamadas de compañeros con mucha alegría. Mujer amiga que te extraña. Cuidado con los conflictos con vecinos. Éxito alegrías en lo que estás trabajando ya que logras vencer los obstáculos. Muchas bendiciones para ti.

Trabajo: Celebraciones alegrías. Salidas con un compañero o alguien de poder económico.

Salud: Mareos.

Amor: Mujer que te da la oportunidad de hacer los cambios necesarios. Algo con una invitación.

Parejas: Algo esperado que llega a tu vida nuevas oraciones. Ideas que logras concretar.

Solteros: Cuidado con las tarjetas de crédito. Nuevas ideas. Paseos por sitios de agua. Construcción que terminas.

Mujer: Nuevos negocios o ideas. Cambios en la salud, equilibrio. Niños que esperan por ti.

Hombre: Compras nerviosas. Debes hacer algún ejercicio que te ayude en la salud. No tomes tanto café.

Consejo: Ten fe.

Virgo

Palabra clave: Pasión.

Número de suerte: 922

La buena vibra esta de tu lado. Haces algo que te beneficia. Cuidado con lo que dices. No descuides a los tuyos por los demás ya que no lo agradecen. Firmas de documentos. Operación que se realiza. No puedes sentirte solo (a). Cuidado con algo que se calienta mucho revisa.

Trabajo: Algo que no te conviene en un negocio. Un nuevo empleo valoras lo que tienes.

Salud: Dolor en una rodilla.

Amor: Cuida la relación que tienes. No maltrates a quien te quieres. Cuídate de engaños.

Parejas: Alcanzas una meta y veras los logros por tus luchas. Nuevas ideas. Ayuda a los demás.

Solteros: Estudios que inicias. Escucha tu yo interno y veras lo que haces. Compañero que te busca.

Mujer: Ten la prioridad en lo que quieres. Viajes de ida y vuelta. Organízate en tu casa.

Hombre: Te pedirán ayuda en lo que sabes hacer. Mujer que te ayuda. Nuevas reflexiones. Se positivo.

Consejo: Activa tu creatividad.

Libra

Palabra clave: Enamoramiento.

Número de suerte: 519

Te realizan un pago por algo que trabajaste hace tiempo. Baños de limpieza espiritual. Estás enamorado o crees estarlo de la persona equivocada. Cuidado con lo que hablas. Firma de documentos. Viajes por disfrute. Habla con tus padres. Hecho curioso con campanas. Cuidado con el que te abraza.

Trabajo: Debes llegar a la hora a tu sitio de trabajo. Deja el rencor lo mejor es perdonar.

Salud: Caida de cabello revisar.

Amor: Deja ese amor del pasado pasa la página haz otra vida. Sientes que no consigues camino.

Parejas: Recibes un mensaje importante. Algo con unos perros. Préstale atención a tu intuición en la religión.

Solteros: Ten calma y tranquilidad todo sale bien. Hacer chequeo médico. No discutas en tu casa.

Mujer: Reuniones familiares es lo más importante en la vida ya que es lo que queda en lo vivido.

Hombre: Rompimientos amorosas. No discutas con tus allegados. Entregas un dinero o te lo cancelan.

Consejo: La responsabilidad es importante.

Escorpio

Palabra clave: Escuchar.

Número de suerte: 959

Se acerca una mudanza. El amor lo mueve y logra todo. Mujer esotérica a tu lado que te ayuda. Compras comida rápida. Debes buscar un momento de relajación. Algo con unos ángeles. Reuniones en la familia para dar una noticia de nacimientos o embarazo. Dinero con alegrías y celebraciones.

Trabajo: Se prudente con lo que hablas. Compañeros que esperan tu apoyo en los reclamos.

Salud: Tomar vitaminas.

Amor: Debes estar claro en lo que quieres. cuídate de una mujer del pasado que llega a tu vida.

Parejas: Respeta el espacio de tu pareja. Estabilidad seguridad. Cambios en fecha de viaje.

Solteros: Logras cobrar un dinero. Lo que no es tuyo llega. Deja las divisiones con amigos o familiares.

Mujer: Estarás en la búsqueda de la felicidad. Cuídate de hombre que bebe mucho. Llega el amor.

Hombre: Celebraciones alegrías por el amor te dirán cuanto te quieren. Llega lo esperado no lo dejes ir.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Sagitario

Palabra clave: Paz.

Número de suerte: 153

Movimiento. Increíble recibes lo esperado. Padre o sacerdote pendiente y te ayuda. Viaje ida y vuelta. Reunión con familiares por herencia o dinero que te dan. Invitación a bailar. Cambios de vivienda. Hombre de cuidado en la puerta de tu casa. Viajes con la familia y tienes el dinero para eso.

Trabajo: Harás un cambio de vida en lo laboral. Recibes apoyo en tu vida nuevos caminos.

Salud: Tratamiento bucal necesario.

Amor: Necesidad de encontrar una pareja estable. Las rivalidades lo que trae es separaciones sin regresos.

Parejas: Se inteligente no grites no peles utiliza la calma y logras más. Nuevas ayudas.

Solteros: Indecisiones por viajes. Cuídate de persona de malas acciones para hacer negocio.

Mujer: Sales de un sitio que no regresas. Embarazo amiga, cuídate de algo que no quieres que pase.

Hombre: Inicias estudios. Cuídate de beber cosas que te pone de mal carácter. Logras una vivienda.

Consejo: No renuncies al esfuerzo.

Capricornio

Palabra clave: Armonía.

Número de suerte: 714

Algo que llega rápido. No siga discutiendo por algo que no sucedió y no es tuyo cálmate. Tus sueños se hacen realidad. Cambios en esta semana. Agradece y pídele a la vida por todo lo que vas a recibir. Te decreto la prosperidad para ti y mucho éxito en todo lo que recibes en este mes.

Trabajo: Estarás feliz por los triunfos que tienes en tu vida. Mudanzas. Viajes. Cambios.

Salud: Dolor de garganta

Amor: recibes un mensaje especial o correo. Hecho curioso con una mascota.

Parejas: Alegrías con hijos. Retiras un dinero de un banco con créditos y solucionas problemas.

Solteros: Un nuevo amor. Celebraciones. Luchas con quien estas o lo que buscas. Se activan las ventas.

Mujer: Cuídate de la crisis en tu matrimonio y te separas. Compra de ropa de color blanca.

Hombre: Firmas. Nuevas noticias de un hijo. Mudanzas. Cambio de vida. Dolores de espalda.

Consejo: La paz te la das tú mismo.

Acuario

Palabra clave: Bondad.

Número de suerte: 923

Asistirás a una reunión importante de salud. Semana de mucho movimiento Dinero firma de documentos. Deseos de viajar y tu vida hacia otros caminos. Tendrás un crecimiento personal seguro. Hecho curioso en una fuente o sitio que vota mucha agua. Cambio de dirección.

Trabajo: Méritos y reconocimientos. Seguirás en el mismo negocio aunque haya problemas, tú lo solventas todo.

Salud: Dolores de rodillas o huesos.

Amor: Prevalecerán los valores morales. Ayudarás a salvar una relación ya que esa persona cree en lo que tú dices.

Parejas: Tranquilo (a) te viene algo bueno. Te dan la mano, la vida se aclara sale el sol.

Solteros: Alegrías. Se aclara una situación con hija o familiar mujer. Compras inesperada.

Mujer: Algo con una religión que debes atender. No camines de noche en la calle busca compañía.

Hombre: Vivirás momentos importantes donde vives. Algo con mucho brillo que te regalan.

Consejo: No permitas que otros determinen tu vida.

Piscis

Palabra clave: Apegos.

Número de suerte: 449

No discutas en la calle. Deja el miedo debes enfrentar los temores. Tendrás capacidad para reconocer tus limitaciones. Te invitaran a comer. Algo con una foto en casa de familiar. Molestia con hombre conocido. Lo que dices de palabra es un compromiso. Te involucras en una situación difícil.

Trabajo: Te llega un nuevo negocio que no puedes dejar de atender. Alguien te regala un detalle.

Salud: Sin novedad.

Amor: Deja el rencor, del pasado limpia tu vida y alma. Un regalo que te sorprende. Nuevas proposiciones.

Parejas: Valora tú lo que eres y no permitas que otros te maltraten. Cambio de look. Aléjate de personas chismosa.

Solteros: Recoges lo que sembraste. Recuperas documentos en la calle. Hermano que te da apoyo.

Mujer: Querida amiga ten calma oxigena tus neuronas todo pasa. El sol sale para ti no hay mal que por bien no venga.

Hombre: A grandes problemas grandes soluciones. Éxitos logros y triunfos. Reunión familiar.

Consejo: Piensa en grande.

