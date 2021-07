Así se encuentra vacacionando Klay Thompson

El jugador de los Golden State Warriors, Klay Thompson se encuentra vacacionando de una manera épica en medio del mar junto a su compañero de la NBA James Wiseman.

Klay Thompson se ha mantenido mucho dentro del mar en su yate, ya que le gusta mucho la vida en el mar y esta vez se llevó a su compañero de equipo James Wiseman un jugador que sonaba que iba a hacer cambiado de equipo por los Golden State Warriors, pero este gesto aclara muchas dudas.

Aquí el video:

Captain Klay teaching James Wiseman everything he knows 🤣

(via @KlayThompson) pic.twitter.com/Zl6WsYH0qU

— Dime (@DimeUPROXX) July 2, 2021