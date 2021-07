EEUU | Trump dice que EE.UU. está «enfermo» en la frontera con México

El expresidente Donald Trump aseguró este miércoles que el país está «enfermo» en la frontera con México, que en este momento es, en su opinión, «la más peligrosa en la historia del país».

«Tenemos un país enfermo en muchos aspectos: está enfermo en las elecciones y está enfermo en la frontera», se quejó el exgobernante, quien hoy viajó al estado de Texas para visitar junto al gobernador republicano Greg Abbott el linde con el vecino país.

«Y si no tienes buenas elecciones -agregó- y si no tienes una frontera fuerte, no tienes un país».

El líder republicano criticó la situación en la frontera con México bajo la administración de su sucesor demócrata, Joe Biden, quien ha dado marcha atrás al entramado de decisiones en materia migratoria aprobadas por Trump.

President Trump: “Thank you Greg. What a great partner you’ve been for 4 years… I gave him a complete & total endorsement… You have done a great job & it’s an honor to be with you.”

Thank you, President Trump.

TX is grateful for our shared commitment to secure the border. pic.twitter.com/x5ztv3zio2

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 30, 2021