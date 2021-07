El ticket viral de un bar de Cádiz que indigna en las redes: «Cacique sin limón, sus muertos…»

Un comensal se sentó en un local Cádiz para tomarse una copa y cuando recogió la cuenta se llevó una sorpresa: «Me ha pasado hoy uno de los momentos más bochornosos de mi vida, en el bar Embarcadero Puerto de Santa María, en la avenida de la Bajamar, he pedido un cubata de Cacique con Coca-Cola sin limón, y el camarero escribió esto en el ticket de la comanda, qué vergüenza, qué profesionales, ahora si queréis ir, ya sabéis lo que piensan de sus clientes», escribe en sus redes sociales junto a la fotografía del ticket.

El motivo de su indignación es que al camarero se le había colado en la cuenta un comentario relativo a las exigencias del comensal: «Cacique, sin limón, sus muertos, ya lo podría quita con los deo el cabrón».

Ante tal situación, el cliente decidió compartir en sus redes sociales y en un grupo de Facebook del Puerto de Santa María lo ocurrido con indignación y las reacciones no tardaron en llegar.

Evidentemente, el post ha recibido muchos comentarios desde todos los extremos. Algunos han criticado la «poca profesionalidad» de los trabajadores, considerándolo motivo suficiente para un despido inmediato. Sin embargo, hay a quienes la reacción del camarero les ha resultado tan espontánea que ha acabado ganándose a numerosos adeptos en las redes sociales.

También hay quienes arrojan luz al asunto. Por ejemplo, una usuaria, sin restarle importancia al tema, explica que lo que se muestra en la imagen no es un ticket, sino la comanda que el camarero escribió en el «radionota» para hacer una gracia, para él o para la persona de la barra. Y que en circunstancias normales esa comanda no debería haber llegado nunca a manos del cliente.

Uno de los usuarios que ha comentado la publicación indica: «Soy cliente habitual de ese bar y jamás he visto una mala cara ni un mal comentario por parte de los camareros que trabajan allí», y añade, «el comentario del limón, aunque esté feo, no va dirigido a ti en particular. Fueses tú o fuese el papá, o Cristiano, el comentario hubiese sido el mismo».

También hay quien ha querido señalar el comportamiento de los clientes en algunas ocasiones: «Qué pena que nunca sale publicado las millones de veces en las que el cliente falta al respeto al trabajador», dice.

Otros, en cambio, no se han tomado tan mal el suceso: «Perdona que me ría, yo veo eso en el ticket y me lo tomo a guasa».

La publicación con la imagen del ticket ha sido compartida más de 600 veces y acumula cerca de 200 comentarios.

