El vídeo viral de TikTok que muestra en segundos cómo ha adelgazado una entrenadora

Una entrenadora personal de 20 años llamada Lucy Bergin ha compartido en su perfil de TikTok su proceso para adelgazar casi diez kilos. Esta internauta decidió seguir un estilo de vida saludable en noviembre de 2020 y, ya en abril de 2021, había logrado su objetivo. La singularidad de esta historia se encuentra en la forma de contarla: Bergin ha necesitado exclusivamente treinta segundos para explicarla.

Esta no era la primera vez que la joven decidía deshacerse de esos kilos de más, ya que confiesa haber tenido sobrepeso desde niña y, una vez alcanzada la universidad, engordó aun más. Sin embargo, en esta ocasión ha determinado fotografiarse cada día durante seis meses para comprobar cuál había sido la transformación.

«No acudí al colegio, ya que me enseñaban en casa y no hacía deporte. Tengo hermanos, pero no éramos muy activos y empecé a seguir una alimentación poco saludable», cuenta Bergin. Según Today, la joven comenzó a usar un aparato ortopédico durante 22 horas al día a los 11 años para remediar su escoliosis. Los médicos le recomendaron que era mejor que no se ejercitase, para así no sufrir lesiones.

Evita hacerte daño

Sin embargo, la combinación del sedentarismo y la mala alimentación provocó que a los 17 años tuviese un Índice de Masa Corporal (IMC) de 97 kilos, que la situaba en la categoría de obesidad. Para evitar infringir las recomendaciones médicas, decidió formarse como entrenadora personal para evitar hacerse daño. Sin embargo, además de la preparación, vio que era necesario fortalecerse mentalmente (una tarea nada fácil).

«He tratado de perder peso en varias ocasiones y nunca conseguí ser constante», ha confesado. Aun así, no ha dejado de intentarlo. Aunque es consciente de la importancia de hacer ejercicio, toda persona que decide adelgazar empieza por incluir cambios en su dieta. Según ella, no puedes «superar» una mala alimentación «en el gimnasio».

Aunque será fundamental acudir a un profesional que determine cuál es la cantidad necesaria de calorías que hay que ingerir por día, Bergin empezó a seguir una alimentación de 1.600 calorías. En lugar de tomar alimentos poco nutritivos, se inclinó por los que son ricos en nutrientes, que son, al fin y al cabo, los que proporcionan la energía que hace que el cuerpo funcione.

Como lavarse los dientes

“En realidad, ingería mucha más comida” durante el desafío de seis meses, ha recordado. A la alimentación saludable le siguió una rutina de ejercicio físico que se volvió un tanto exigente. La entrenadora personal acudía al gimnasio seis días a la semana en los que hacía dos horas y media de ejercicio. Cada sesión se dividía a su vez en hora y media de pesas y abdominales y una hora de cardio.

«No tenía trabajo en ese momento, así que contaba con mucho tiempo libre», ha contado una Bergin que cada vez se estaba «poniendo más fuerte». Al igual que muchas otras personas, la joven empezó a acostumbrarse a su rutina. Según ella, lo consideraba tan habitual como lavarse los dientes o ducharse. Además, estaba constantemente acompañada de una amiga que la animaba los días que sentía más pereza de ejercitarse.

Bergin es consciente de que su rutina no está pensada para todo el mundo y que cada persona tiene un ritmo y unas necesidades específicas. Sin embargo, con su vídeo viral en TikTok espera conseguir que otras personas se animen a seguir un estilo de vida saludable. La entrenadora personal desea que tanto ella como su amiga sean una inspiración para los usuarios de la red social que quieran cuidarse.

