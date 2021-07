Está bien que devuelvan la tarjeta a la MUD, pero la MUD ya no existe

El rector de la UCAB, el padre José Virtoso comentó este jueves que es positivo que se hayan dado «pasos» para la megaelección del 21 de noviembre en torno a las negociaciones entre el chavismo y la oposición liderada por Juan Guaidó; pero esto es insuficiente y aseveró que la habilitación de la MUD es «positiva», pero lamentablemente esta ya no existe.

En entrevista concedida a Román Lozinski, Virtuoso inició subrayando que la elección del 21 de noviembre no es cualquier cosa ya que serán cientos los cargos a elegir: gobernadores, alcaldes, concejales. En este sentido, estimó que debido a la importancia las condiciones que hay hasta ahora son insuficientes.

«Es verdad que se han dado pasos que se celebran, pero son pasos chucutos e insuficientes. Claro que es mejor tenerlos porque antes no los teníamos, eso es positivo, pero evidentemente es insuficiente por ejemplo el tema de las inhabilitaciones de los partidos. Está bien que le devuelvan la tarjeta a la MUD, pero eso no existe porque VP y AD están inhabilitados y sus líderes están fuera del país, hay que decir que esto es insuficiente», sentenció.

Sobre el protectorado, rechazó que Maduro diga que los «está quitando», cuando en paralelo se busca instaurar un modelo de estado comunal el cual «deja a la alcaldía y a los consejos municipales mucho peor que cuando tenía protectorado porque le quita funciones al Estado federal consagrado en la Constitución».

«En base a esto podemos inferir que ese alcalde tendrá pocas funciones si se implementa la ciudad comunal. Si algo hay que exigir es por lo menos que se respete la institucionalidad. Si estamos eligiendo representantes no me cree en paralelo otro estado que me quitará las funciones».

Para Virtuoso estas y otros «movimientos en paralelo del chavismo no generan confianza, no generan esperanza» y agregó «dicen vamos a tener un mega proceso electoral, pero para qué va a servir, qué van a poder hacer estos señores y cuáles serán sus funciones efectivas».

En este mismo orden de ideas, aseveró que estas elecciones están llenas de incertidumbre: uno prevé que haya una profunda abstención. Los cálculos hablan de 35% de participación, a lo mucho un 40%; ya te imaginarás lo que pasará en un escenario de esta forma.

Desigualdades

Virtuoso resaltó que para una megaelección de este tipo hay que tener en cuenta lo que significa realizar una campaña electoral, construir una promesa de bienestar y futuro que mueva al electorado y tener a los candidatos para el proceso.

En sus palabras, «uno de los problemas, más allá de las condiciones es como la estructura política de los partidos que no son del régimen se organizan para esto. Están en una situación de muchísima debilidad y en cada municipio y cada localidad los ciudadanos tendrán que ver cuál es la mejor opción en medio de la desinformación y la dificultad para encontrar medios de comunicación que puedan transmitir sus propuestas».

Asimismo, refirió al proceso de negociación de la comisión de Guaidó y destacó que le parece muy admirable el esfuerzo que están haciendo. Sin embargo, estimó que del lado del chavismo hay mucho silencio y «no se siente que se concurra o se avance con el mismo interés que la oposición, eso hace ver los grandes problemas que hay en esa negociación».

«Es un proceso muy desigual, las condiciones de las partes que quieren negociar son desigual».

Este miércoles, Juan Guaidó confirmó que se reunirá con la misión técnica de la Unión Europea que visitará el país para evaluar si es posible desplegar otra de observación electoral de cara a las elecciones de gobernadores y alcaldes del 21 de noviembre.

«Claro que nos vamos a reunir, claro que vamos a poner nuestros puntos, cuáles son las condiciones, no solamente de participación sino de garantías del cumplimiento y respeto político de cara a una solución al conflicto.