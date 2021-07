Están liberando a presos políticos del Helicoide, según Víctor Ugas

La tarde de este martes el Estado procedió a liberar a varios presos políticos que se hallaban en El Helicoide, la sede del Sebin, informó el periodista Víctor Ugas.

«En estos momentos están liberando presos políticos en el Helicoide», tuiteó el comunicador.

Ugas detalló que los excarcelados son Noel Ávila, Alimir Osorio, Freddy Márquez e Yraima López, apresados por el caso Petrowarao.

Horas antes en Mérida, fue liberado el estudiante de la Universidad de Los Andes, Erickvaldo Márquez Moreno, luego de más de 3 años y 7 meses encarcelado.

«Me siento muy feliz. Me siento muy agradecido con Dios, con cada una de las personas que no me abandonaron en esta lucha… Si podemos. Si puede haber justicia… No perdamos la fe», declaró a los medios Márquez Moreno.

Hasta los momentos el Foro Penal no ha dado información sobre las presuntas liberaciones. Dicha ONG dijo en la mañana que habían 300 presos políticos a día de hoy.

Esa cifra se distribuye, según la ONG, en 278 hombres y 22 mujeres; 171 civiles y 129 militares; 299 adultos y un adolescente.

#EXCARCELADOS del sebin Helicoide – Noel Ávila

– Alimir Osorio

– Freddy Márquez

– Yraima López (Caso Petrowarao) https://t.co/L3y3Fp7FHe — Víctor Ugas (@VictorUgas_) June 29, 2021

#29Jun..Atención..#Mérida..Luego de más de 3 años y 7 meses es puesto en libertad estudiante de Humanidades #ULA #Erickvaldo J. Márquez Moreno. Vídeo VC pic.twitter.com/lQnPbawkfx — Leonardo León (@leoperiodista) June 29, 2021