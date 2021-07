Fedenaga exige financiamiento inmediato – La Voz

El vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, Luis Prado, dijo que actualmente no es posible para el sector agropecuario trabajar en base a grandes cantidades de ganado y esto es debido a la ausencia de financiamiento de la banca y a la falta de confianza por parte de los inversionistas

Ariana Bello / Andry Colmenares

“Uno de los delitos que más nos afecta es el abigeato, que se refiere al robo del ganado. Esta ilegalidad punible afecta severamente al 10% del rebaño nacional y eso es muy grave porque son animales que no se van a exportación, ni son consumidos por las vías formales del país y muchas veces tienen como destino el contrabando de extracción”. Así se expresó el vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, Fedenaga, Luis Prado, durante el programa Conversando con Emilio, conducido por el periodista Emilio Materán y que es transmitido por YouTube, Instagram y Facebook Live.

Otro gran problema, comenta el entrevistado, es el asunto del combustible. “Hay una gran deficiencia con el suministro del mismo y para nosotros el disel es fundamental porque la gran mayoría de las labores de campo se realizan con equipos apoyados en ese combustible, por ejemplo, los tractores, las bombas de riel, las plantas eléctricas que permiten motorizar los equipos de ordeño y de enfriamiento de leche, los camiones que movilizan las cosechas, la leche y el ganado hacia los centros de consumo”.

El vicepresidente de Fedenaga, considera que las ya mencionadas complicaciones generan una serie de trabas muy importantes. Asimismo dice que, “tenemos un delito de impacto que es el tema de las invasiones, las cuales son la puerta de entrada a la comisión de todos estos delitos que afectan a todos los ganaderos nacionales”.

En el caso de las invasiones, continúa diciendo, “por ahora no tenemos manera de atenderlas, si no es desde la vía ejecutiva del Gobierno nacional, quien es el que tiene que hacer frente para enfrentar esta disyuntiva y así lograr solventar este problema. La diferencia de unos 20 años atrás con las invasiones es que no generaban tanto perjuicio para el sector ganadero, pero resulta ser que hoy en día sí se nota en los anaqueles, por ejemplo, en la oferta de alimentos, en los mercados. El tema de los precios está bastante mermado, guarda una relación estrechamente viral con el tema de las invasiones y eso es algo que se debe atender con carácter de urgencia”.

“Se ha hablado de algo como seis millones de hectáreas que son afectadas, el tema de la tierra es algo que el Estado debe atender porque el mismo dispone de muchas tierras. No tiene porque afectar las posesiones que son privadas ni las que están actualmente en producción. Otro tema, es que al producirse invasiones, que son atentados contra la seguridad jurídica, no genera la confianza suficiente para la inversión y la productividad, esto nos va llevando poco a poco al camino del hambre” agregó Luis Prado.

El vicepresidente de Fedenaga también acotó que han buscado soluciones para poder seguir surtiendo de carnes a los comercios, “lo que hicimos fue disminuir la cantidad de ganado hacia los centro de consumo. Por otra parte también está el tema de la leche, que hay que recogerlas a diario en las unidades de producción. La leche tiene dos vías diarias, se daña o se debe transformar en queso. Eso a nivel de economía supera la demanda estipulada del producto y produce un colapso a nivel de precio. El mismo afecta directamente a los productores que no pueden hacerle frente a sus compromisos”.

La demanda de carne

“El consumo de carne se ha contraído. Hace aproximadamente unos 20 años tuvimos anualmente una tasa se consumo de 24 kilos por persona y hoy es de 6 kilos por persona al año. Es decir, hemos tenido una reducción del 400 %, esto afecta los precios porque al contraerse la demanda los mismos tienden a irse de baja. De alguna manera hemos visto unas opciones que se están evaluando, por ejemplo, la exportación de ganado a unos destinos que no están limitados en restricciones sanitarias. El Gobierno autorizó exportar aproximadamente unas 300 mil cabezas para este año y eso se lleva a países del medio oriente y así poder favorecer la actividad agropecuaria en Venezuela”.

¿Las alcabalas en el interior del país afectan al ganadero?

“El tema de las matracas en las rutas es real. Afecta directamente a los productores y a los distribuidores de productos como el queso. Un pedazo de queso que viene quedándose en cada una de esos puestos de control, afecta directamente al productor. Las alcabalas se han convertido en un centro de costos muy importante y que afecta a la producción nacional”, expresó el vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela.

Asimismo, FEDENAGA ha realizado denuncias sobre las matracas realizadas a los caberos que distribuyen quesos, carnes, leches y otros productos lácteos, y en repuesta a estas denuncias las autoridades han activado algunos centros de monitoreo para ese delito. “Esperamos que puedan perfeccionar en corto plazo estos call center y puedan resolver de manera inmediata”, dijo Luis Prado.

¿Hay alguna variante del Covid-19 que afecte al ganado?

“Los rebaños no se ven afectados con el coronavirus, sin embargo, la actividad ganadera si se ve afectada por la contracción económica que ha producido el virus en el mundo. Ahora bien, a nivel de la enfermedad como tal los trabajadores del Llano hemos tomado las medidas de bioseguridad necesarias”, aseguró el vicepresidente de FEDENAGA Luis Prado.

Prado también informó que han hablado con el Ministerio de Salud con el objetivo de ser parte de una efectiva campaña de vacunación, puesto que, FEDENAGA tienen en gran parte de Venezuela infraestructuras, personal de transporte y personal de enfermería que puede apoyar en esa labor.

Otro tema que abarcó la entrevista fue sobre las propuestas que le ha realizado FEDENAGA a la Asamblea Nacional. Luis Prado comentó: “La verdad es que nosotros hemos entregado propuestas pero nos hemos quedado esperando respuestas desde el 19 de marzo, ya ha pasado bastante tiempo. Una de las propuestas es la Ley Penal de Protección a la Actividad Ganadera, es una ley que sin duda alguna nos ayudaría muchísimo ya que viene a ser un instrumento interesante para contribuir a solucionar problemas del abigeato, seguridad jurídica y personal de los productores en sectores rurales, pero para que esto sea posible tiene que existir la voluntad política y los funcionarios se tienen que avocar a hacer cumplir las leyes. No nos queda otra cosa que esperar una respuesta”.

“El llamado es al presidente Nicolás Maduro, a la vicepresidente Delcy Rodríguez y al presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez. Sabemos y entendemos que existe la voluntad, el deseo, la necesidad y la preocupación en lo más alto del nivel del Gobierno, pero las cosas deben fluir y se le debe dar un impulso para que las cosas se logren. Necesitamos soluciones”, con esas palabras finalizó la entrevista el vicepresidente de FEDENAGA Luis Prado.