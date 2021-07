Fuera de Caracas, Venezuela parece un país en guerra

El nuevo presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), Celso Fantinel, aseguró que se han perdido unas 12 mil hectáreas en granos por la escasez del diésel, el cual no solo afectó a los industriales sino también en un 100% al transporte.

En una entrevista ofrecida al Circuito Éxitos, Fantinel indicó que durante el 2020 el sector pudo «maniobrar» las fallas de la gasolina, situación que no se logró con el diésel porque éste es «indispensable» y agregó que no pudieron levantar inventarios. «La situación con el diésel está limitando la siembra. En el caso del maíz no termina de despegar, cuando deberíamos sembrar unas 150 mil hectáreas y no llegamos ni a 70 mil, según nuestra proyección que estaba en alrededor de unas 200 mil», detalló.

Fantinel señaló que desde que la empresa Agropatria «salió del ruedo», es decir, expropiada por el fallecido presidente Hugo Chávez, se han podido «esmerar y aumentar la productividad que es importante para el productor pero el escollo del diésel es insuperable» y a esta situación se le sumó la crisis sanitaria por la pandemia a causa del coronavirus, pues el líder gremial aseguró que el virus está metido en los principales caseríos y pueblos del país.

El presidente de Fedeagro indicó que cada estado tiene una realidad diferente. En el caso del occidente, región donde se produce maíz, «cuando éste está dado y espigado, le cae gusanos. Las larvas se colocan ahí, hay que fumigar y es lamentable porque al momento de sacar la mazorca no hay tractores», dijo.

El interior del país en guerra

Fantinel resaltó la situación por la que atraviesan las regiones, porque más allá de la escasez del diésel, hay otros elementos que afectan no solamente la agricultura, sino a los habitantes en general: la insuficiencia de gasolina y deterioro de los servicios públicos. «Uno sale de Caracas y ve que el interior del país está en guerra. Lo que sucede en el interior es otro país», indicó.

¿Lo que se produce en el país es de calidad?

Fantinel asegura que sí «a pesar de todo», porque el gremio ha logrado –con sacrificio-, importar insumos. «Hemos mejorado la productividad, pero no recuperamos terreno. «Actualmente el eje andino sufre por los embates de las lluvias y se ha perdido un 40% de las hortalizas. En el caso del arroz, no solo se necesitan los tractores para movilizarlo, sino también para encender las bombas. Igual pasa con la caña de azúcar», sostuvo.

«No superamos el 30% de la producción nacional. Hoy exportamos café y ha sido una vía de escape para todos los amigos que están comprando y moliendo café para exportar, pero nos está afectando la mercancía de contrabando.

A su juicio, Venezuela tiene los suelos para la producción, pero considera que se deben generar políticas públicas dirigidas al campo, así como también optimizar los servicios públicos y arreglar las carreteras del país.

Recientemente, la ministra de Agricultura, Greicys Barrios habló que habrá aumento de la producción de hortalizas, así como también de cereales y arroz. Ante ello, Fantinel desea que se logre, partiendo desde la agricultura familia, acción que han llevado desde Fedeagro a varios sectores del país.

«Se necesita el apoyo con insumos y de profesionales que nos puedan ayudar. Se han ido del país muchos ingenieros agrónomos y veterinarios. Hay que trabajar para levantar la agricultura y ganadería. Ojalá las cosas mejoren, ojalá el país se enrumbe nuevamente como lo era hace 20 años», culminó.