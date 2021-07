Libro: BAJO CIELOS LEJANOS

Una emocionante novela sobre un dramático secreto familiar. Sarah Lark, reina del best seller internacional, relata una historia sobre la verdad y el silencio, sobre decisiones erróneas y correctas, sobre la confianza y el amor. Hamburgo, en la actualidad: la periodista alemana Stephanie nació y creció en Nueva Zelanda. Pero ha perdido cualquier recuerdo sobre sus primeros años de vida ahí. Ahora deberá volver al país de su infancia y recuperar su pasado. Ahí descubre la existencia del diario de una joven maorí del siglo pasado, cuya dramática historia tiene una profunda influencia sobre los hechos del presente. En su viaje por Nueva Zelanda la acompañará el carismático y atractivo maorí Weru, que la ayudará no solo a descubrir secretos familiares escondidos durante mucho tiempo, sino también emociones que Stephanie nunca se había atrevido a conocer. Reseñas:

«Una novela emocionante sobre un dramático secreto familiar. Sarah Lark, reina del best seller internacional, vuelve con Bajo cielos lejanos, una historia sobre la verdad y el silencio, sobre decisiones erróneas y correctas, sobre la confianza y el amor.»

La voz de Almería «Lark es una escritora con una gran capacidad de imaginación. […] Bajo cielos lejanos marca un cambio en la forma de escribir de Sarah Lark. […]»

Diario de Almería

Autor: LARK, SARAH

Genero: Novela Romántica

Páginas: 656

