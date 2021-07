Maduro viola los más elementales principios éticos

La aplicación del candidato vacunal cubano Abdala, su aplicación para inmunizar a la población venezolana contra el Covid-19 y la aseveración de voceros gubernamentales por la adquisición de 12 millones de dosis más «viola los más elementales principios éticos, y desacata un plan de vacunación que se ha insistido se debe elaborar con la asesoría de las academias, instituciones especializadas y expertos en la materia, en conjunto con la OPS» señalaron académicos venezolanos en una declaración conjunta.Un comunicado que llegó a la Redacción de ND, reza que expertos de diferentes sectores del conocimiento como la Academia Venezolana de la Lengua, la Academia Nacional de la Historia, Academia Nacional de Medicina, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Academia de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Academia Nacional de Ciencias Económicas, Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, exponen su preocupación por la aplicación en masa de este químico que hasta los momentos no ha sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud para uso de emergencia, por lo que la consideran un «candidato vacunal en desarrollo».

[b]Pronunciamiento interacadémico a los recientes anuncios sobre la vacunación contra el SARS-COV-2[/b]

Las Academias nacionales manifiestan su preocupación ante la anunciada utilización de un candidato vacunal denominado “Abdala” en jornadas de vacunación convocadas a través de los canales y redes del Estado para llevar a cabo la inmunización del pueblo venezolano.

El candidato vacunal de desarrollo y fabricación cubana, denominado “Abdala” no cuenta aún con la aprobación por los organismos internacionales competentes en la materia, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni de ninguna otra agencia regulatoria de medicamentos en el país, como tampoco de la evaluación por pares internacionalmente reconocidos. Por tratarse de un producto experimental, no debe aplicarse a la población general, ya que no hay información de su eficacia en la protección contra el SARS-COV-2 así como tampoco su inocuidad.

De acuerdo a los protocolos universalmente aceptados y aprobados por comités de bioética, el uso de productos experimentales solo puede hacerse en grupos pequeños de personas que han dado libremente por escrito su consentimiento, después de ser informados sobre los riesgos.

El empleo del candidato vacunal “Abdala” en el programa de vacunación en Venezuela, anunciado por el gobierno, a través de la Vicepresidencia ejecutiva, al suscribir un contrato con Cuba, destinado a la adquisición de 12 millones de dosis, viola los más elementales principios éticos, y desacata un plan de vacunación que se ha insistido se debe elaborar con la asesoría de las academias, instituciones especializadas y expertos en la materia, en conjunto con la OPS.

Estos esfuerzos han sido infructuosos tal y como se constata de los resultados de la mesa técnica. Adicionalmente esta situación desacata el marco regulatorio legal vigente en el país. La grave situación de la pandemia en nuestro país demanda un plan de vacunación masiva con productos de eficacia comprobada, como único recurso para frenar el gran número de complicaciones y muertes que está ocasionando actualmente la pandemia COVID-19.

En Caracas, a los treinta días del mes de junio de 2021

Dr. Horacio Biord Castillo

Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua

Dra. Carole Leal Curiel

Directora de la Academia Nacional de la Historia

Dr. Enrique López Loyo

Presidente de la Academia Nacional de Medicina

Dr. Julio Rodríguez Berrizbeitia

Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Mireya R. Goldwasser

Presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

Dra. Sary Levy-Carciente

Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas

Ing. Eduardo Buroz

Presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat