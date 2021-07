Nacho perdió cerca de 100 millones de dólares en su carrera artística

El cantante venezolano, Miguel Ignacio Mendoza Donatti, mejor conocido como Nacho, confesó en una entrevista perder cerca de 100 millones de dólares a lo largo de su carrera artística.

Nacho no esquivó la pregunta del presentador que indagó sobre los errores cometidos por el cantante durante su carrera:

“No había pensado en eso, pero te diría que no sé si 200, pero si 100 millones, es mucho dinero y es súper frustrante (…) Estaba viendo lo que había perdido por no reclamar, por no conocer del negocio”, dijo.

El cantante confesó que el año 2010 fue uno de los más duros durante sus intentos de cantar y sonar afuera y firmó un contrato que le limitó a ganar muy poco.

“Después de un tiempo el artista debería vivir de sus regalías. Con los años te das cuenta que pierdes mucho dinero”, agregó.