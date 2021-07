OPS aclara que vacuna cubana no tiene la autorización de la OMS

Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), aclaró este miércoles 30 de junio que el candidato vacunal cubano; contra el covid-19 Abdala, todavía no cuenta con la autorización de la OMS para el uso de emergencia, reseñó El Carabobeño.

En rueda de prensa, Barbosa pidió a las autoridades regulatorias de Venezuela informar con transparencia sobre cómo fue el proceso de evaluación para incorporar ese candidato vacunal al plan de inmunización.

“Cada país tiene la decisión soberana de utilizar lo que quiera, pero siempre recomendamos que las autoridades regulatorias de los países brinden información transparente a su población”, dijo.

Abdala

El jueves 24 de junio llegó a Venezuela el primer lote de Abdala; proyecto de vacuna que según Delcy Rodríguez tiene una eficacia de 92,2%.

Sin embargo, Rodríguez no detalló cuantas dosis se importaron en ese cargamento inicial, aunque indicó que la administración madurista suscribió un contrato con Cuba para el suministro de 12 millones de vacunas Abdala que llegarán en los próximos meses.

Esfuerzos por desarrollar vacunas

Barbosa señaló que la OPS reconoce todos los esfuerzos de países de América Latina para desarrollar vacunas.

“Los esfuerzos que ha hecho Cuba y otros países de la región son importantes y bienvenidos porque en la región hay una debilidad que se debe superar: la dependencia de importar no solamente vacunas sino también medicamentos y equipos de protección personal”, expresó.

La OPS no autoriza vacunas

Explicó que a la organización no le compete avalar ni autorizar vacunas, pero la OPS sí tiene la función de reservarse el derecho de admisión de las vacunas o candidatos vacunales en el fondo rotatorio, que solo ingresan para la distribución mediante el mecanismo Covax las que tienen la autorización de uso de emergencia de la OMS.

“Sin esta evaluación que se hace por parte de la OMS nosotros no podemos incluir esta vacuna en las adquisiciones del fondo rotatorio. Unicef tampoco puede hacerlo. Vacunas que no tienen esta autorización no pueden participar en el mecanismo Covax”, resaltó Barbosa.

Instó a los productores de Abdala a publicar en las revistas científicas los resultados de los estudios de las fases I, II y III, para que de una manera pública la comunidad científica pueda conocer y evaluar estos datos.

Redacción por : Andrés Pinto para REPORTE CONFIDENCIAL

