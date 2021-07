Paul George envío algunas palabras a sus haters luego de su eliminación

El jugador de los Angeles Clippers, Paul George habló sobre lo que podría pasar si su compañero Kawhi Leonard hubiera estado en cancha durante la serie por completo ante Phoenix Suns en la NBA.

El alero Paul George envió varias palabras a sus haters luego de su eliminación de los Playoffs expresó lo que pudo haber sido ser la serie si Kawhi Leornad no se hubiera lesionado en la NBA.

Aquí el mensaje:

“¿Qué pensaste que tú y Kawhi podrían haber hecho si estuvieran sanos?”

Paul George: “Oh, seguiríamos adelante. Esta serie habría sido muy diferente. Estás hablando de que uno de los mejores jugadores de la liga saldrá y, sin embargo, estábamos a centímetros de distancia. El hecho es que no lo hicimos”. No hago lo suficiente “.

Reporter: “What did you think you & Kawhi could’ve done if healthy?”

Paul George – “Oh, we would be going on. This series would’ve been a lot different. You’re talking about one of the best players in the league going out & yet we were inches away.. Fact is we didn’t do enough.” pic.twitter.com/dQz2PfH99r

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) July 1, 2021