Productor da detalles de la nueva película de ‘The Exorcist’

El clásico de terror protagonizado por la actriz Linda Blair volverá una vez más a la pantalla grande con un próximo largometraje dirigido por David Gordon Green y por los estudios Blumhouse, Jason Blum así que para sembrar la semilla de la expectativa en los fans de la franquicia, el director de dicha empresa, detalles de la nueva película de ‘The Exorcist’.

‘El Exorcista’, conocido así en Latinoamérica, del año 1973 logró asustar a toda una generación de espectadores, lo que lo llevó a ser una de la películas de terror más recordadas de la historia del séptimo, sin embargo sus secuelas ‘Exorcist II: The Heretic’ y ‘The Exorcist III’ junto con sus precuelas ‘Exorcist: The Beginning’ y ‘Dominion: Prequel to the Exorcist’ no gozaron del mismo éxito que su predecesora.

A pesar de lo anterior, Blumhouse quiere darle una oportunidad más a esta franquicia, pero ahora siguiendo el estilo que tuvieron las recientes entregas de ‘Halloween’ dirigidas también por Green que revivieron esta saga porque estuvieron conectadas directamente con el largometraje original, según explicó Blum cuando dio detalles de la nueva película de ‘The Exorcist’ durante una entrevista para Den of Geek.

«(Será) como la secuela de ‘Halloween’ de David. Creo que va a sorprender gratamente a todos los escépticos. Teníamos muchos escépticos sobre ‘Halloween’ y David les dio la vuelta, y creo que lo va a cambiar con ‘The Exorcist’. Me encanta hacer este tipo de películas porque la gente está muy emocionada al respecto. Creo que es un listón alto y es un desafío hacer la película. Recuerda, el 95 por ciento de la audiencia que verá esto, si hacemos bien nuestro trabajo, vendrá a ver esta película, sin haber visto el primer ‘El Exorcista’ y ni siquiera oído hablar de ella», explicó.

Por el momento, aún se desconoce si la nueva película de ‘The Exorcist’ tendrá conexiones con las secuelas y precuelas o las hará a un lado para continuar directamente con la historia de la década de los 70, habrá que estar atentos a futuras actualizaciones.

