Adolescente falleció al cumplir reto de Tik Tok

Las libertades otorgadas a niños y adolescentes en el manejo de redes sociales durante la pandemia, vuelven a ser motivo de preocupación y alerta para padres y representantes, así como de especialistas, tras la muerte accidental de una adolescente de 14 años de edad, durante la grabación de un reto de TikTok.

El hecho ocurrió en Caracas el pasado martes 29 de junio. La joven estudiante de bachillerato quiso realizar un desafío llamado “blackout” que consiste en ser asfixiado bien sea por un compañero o por sí mismo con algún objeto que presione el cuello. La finalidad de este peligroso juego es causar un desmayo momentáneo a causa de la disminución del oxígeno en el cerebro. Todo esto se realiza con la cámara encendida, video que es luego colgado a la red social mencionada.

En el caso de la adolescente fallecida, de la cual reservamos la identidad a solicitud de la familia, ella decidió realizar el reto sola en su habitación. Se amarró un cinturón en el cuello que a su vez ató a un soporte que le permitió, con el movimiento de su cuerpo, asfixiarse. Fuentes policiales contaron a El Pitazo que se desmayó por más tiempo del estimado, lo que le causó la muerte. Este hecho quedó grabado en su teléfono celular.

Juego mortal

Según lo reseñó el diario El Comercio, este año se registró un deceso en iguales condiciones en Estados Unidos. El 22 de marzo, un niño de 12 años fue encontrado muerto en el baño por su hermano gemelo, al realizar el reto solo, este habría sufrido muerte cerebral. A finales de enero ocurrió la muerte de otra niña de 10 años en Italia, quien intentó realizar el “blackout” para colocar el video en su cuenta de TikTok.

El Pitazo constató que en esta red social permanecen colgados otros videos de este tipo, donde los autores omiten el inicio del desafío que es la asfixia y sólo publican el estado de inconsciencia en el que queda la víctima y el momento en el que despierta. Jóvenes que exponen esta situación usan variaciones en la etiqueta #blackoutchallenge como #drunkboys o #blackedout para evitar ser detectados con facilidad.

Vulnerados psicológicamente

A juicio de Abel Saraiba, psicólogo y coordinador de Cecodap, niños y adolescentes se encuentran expuestos a un conjunto de estímulos y planteamientos para los que, en ocasiones, no tienen la madurez emocional suficiente para procesarlos. “El adolescente puede saber usar muy bien la plataforma digital pero no significa que sepa estimar adecuadamente todos los riesgos que están detrás de esta dinámica, porque en esa búsqueda de experiencias, como puede ser la adrenalina, la excitación, entre otras cosas, también aparecen riesgos para la integridad física, que puestos en una balanza, no llevan a que el adolescente tome las mejores decisiones”, detalló.

El especialista advierte que la presencia de retos y juegos virales en plataformas como Snapchat, Instagram, TikTok, entre otros, se convierte en una amenaza para la integridad de niños y adolescentes. “Es normal que los adolescentes busquen poner a prueba sus límites, forma parte del desarrollo evolutivo de esa etapa pero en la medida que los adolescentes se sumerjan en entornos digitales de los cuales las familias no posean la suficiente información o conocimiento, el riesgo se incrementa”.

Conscientes de la necesidad de exploración de los jóvenes que comenta Saraiba, padres y representantes se ven obligados a desarrollar las capacidades para detectar las alteraciones a la salud mental a las que puedan ser vulnerables los hijos.

Urge supervisión

Una fuente del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), destacó a El Pitazo que padres y representantes tienen que reforzar la supervisión y a su vez la confianza con hijos ante su exposición al mundo 2.0. “No pueden dar nada por sentado porque siempre habrá algún elemento nuevo que sea de cuidado, como por ejemplo el blackout. Existen aplicaciones como Google family que permiten supervisar vía remota todo lo que descargan niños y adolescentes, supervisar y aprobar descargas”, indicó la fuente que no estuvo autorizada a declarar oficialmente.

No obstante, la supervisión se escapa de las manos de los padres en algún momento, tal y como lo expresó el funcionario de la policía científica. “Cuando esto ocurre la herramienta más eficaz es la confianza del niño o adolescente de contar todo lo que hace a sus padres, el no cultivar la confianza lleva a las víctimas a caminos de abusos o a arriesgar su vida como fue el caso de la niña que murió”.

La mejor recomendación para los padres y supervisores de niños, niñas y adolescentes es estar atento a lo que ven sus representados en las redes sociales. Tú amigo lector, ¿qué medidas aplicas para supervisar los que ven los adolescentes en las redes sociales? Cuéntanos en los comentarios de esta nota.

Glorimar Fernández