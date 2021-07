Adriana Azzi: Horóscopo del 2 de julio de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 2 de julio de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Libertad.

Número de suerte: 319

Pensaras demasiado para tomar una decisión. Sentimientos que no entiendes. Una persona que se quiere ir de tu lado. Descanso o reposo. Alguien te reclama algo y te duele. Hecho curioso con un rosario. Persona que te engaña o miente sobre una decisión. Encuentros con compañeros.

Trabajo: Viaje por trabajo. Debes poner más de tu parte en una solución laboral en tu entorno.

Salud: Dolor de cintura.

Amor: Recibes un regalo. Vivirás una unión familiar. Cambios en un sitio especial de tu casa.

Parejas: Viajes con alegrías con familiares y amigos. Conoces a una persona especial en tu vida. Viaje de ida y vuelta.

Solteros: Personas o mujer que trabajan contigo necesitan ayuda personal de ti. Niños esperan algo que ofreciste.

Mujer: Mantén la constancia en lo que haces. Asistes a una charla de ayuda personal o algo relacionado con eso.

Hombre: Alguien del pasado que quiere hablar contigo o piensa mucho en ti. Estudios por nueva tecnología.

Consejo: Cuida tus palabras en una reunión.

Tauro

Palabra clave: Energía.

Número de suerte: 297

Problemas económicos que se soluciona. Tendrás una gran lección en el amor. Debes hacerte limpieza espiritual. Compra de ropa. Debes ser prudente con tu carácter o lo que dices ya que maltratas a quien quieres. Molestia Por no cancelar un servicio público. Ten paciencia en tu lucha.

Trabajo: Contacto con turistas o personas extranjeras que te ganas un dinero o harás una inversión. Desorden.

Salud: Controlar los nervios.

Amor: días que será muy favorable para ti. Tristeza por alguien querido que se va de tu lado.

Parejas: Debes arriesgarte ya que no sabes que pasara. Tu pareja tiene mucho miedo pero no puedes estancarte.

Solteros: Cosas difíciles y complicada con personas controladoras. Cambios en tu vivienda. Has las cosas con calma.

Mujer: Lo esperado llega. Negocio de compraventa que se da. Se discreta en lo que haces.

Hombre: No comentes tus proyectos. Nuevas esperanzas. Te sientes limitado ya que que las cosas no avanzan.

Consejo: Cuidado no exijas si no das.

Géminis

Palabra clave: Aventura.

Número de suerte: 222

Compra de carro. Debes avanzar a la prosperidad. Veras una persona arrepentida que te pide perdón por lo que te hizo. Consigues una caja que te recuerda el pasado. Hecho curioso con un carro. Adelante enfrenta tus miedos ya que no podrás solucionar los problemas. Inversiones.

Trabajo: Consigues un socio o persona que te ofrece montar un negocio de alimentos o algo con líquidos.

Salud: Sin novedad.

Amor: Una relación con una amistad que se vuelve muy sólida y tu apoyo principal. Demostraciones afectivas.

Parejas: Nunca olvidarás un favor de la persona que está contigo ya que ha sido de mucho valor.

Solteros: Mucha prudencia en este dia. Estarás en busca del amor y sabrás qué era lo que estabas esperando.

Mujer: No dejes pasar las oportunidades. Hay que sacar algo de tu casa que esta dañado.

Hombre: Precaución cuando andas en la calle en horas de la noche. Cuidado deja los miedos.

Consejo: Trata de llegar acuerdos en una reunión.

Cancer

Palabra clave: Simple.

Número de suerte: 999

Compra de dulces para niños que te esperan. Hecho curioso con unos caracoles o arreglos de colores. Inicias estudios. Te llaman de un empleo.

No te vayas de un sitio sin aclarar las cosas. Pendiente con tus valores y principios. Paseos nocturnos y alegrías. Nuevos beneficios. Cambios.

Trabajo: No huyas de tus responsabilidades. Alguien del pasado que llega para darte un cambio en lo económico.

Salud: otitis.

Amor: Decepción. Solucionas un problema con tu pareja. Sacrificios por otros. No tomes decisiones apresuradas.

Parejas: Reunión familiar para saber qué haces con herencia. Persona joven agresivo de cuidado en tu casa.

Solteros: Te busca una mujer que maneja la vida espiritual. Algo donde llegas y sales de un sitio.

Mujer: Lo que quieres lo logras. Algo con ropa para vender. Algo rápido que llega a tus manos.

Hombre: Persona joven que te hace una proposición y te da un cambio en tu vida. Algo con alimentos que logras.

Consejo: Has lo que debas hacer, pero piensa las consecuencias.

Leo

Palabra clave: Yo.

Número de suerte: 000

Avances. Alegrías. Celebraciones. Te entregan una invitación. Logras una meta. Algo en montaña o terreno que compras. No descuides a una mujer que está a tu lado. Cuidado con lo que dices preocúpate en que los otros los entiendan. Ten fe y firmeza en lo que estás iniciando ya que hay logros.

Trabajo: Estarás en la lucha de lo que quieres y propones algo nuevo en tu entorno. Nuevas carreras.

Salud: Cansancio. Estrés.

Amor: Se activan tus habilidades de seducción. Buscas la atención de una persona que te gusta.

Parejas: Cambios de viaje que tendrás que hacer. Celebraciones. Amigos. Reunión con mujer de poder.

Solteros: Tendrás que tomar una decisión con una persona que está contigo haciendo un trabajo.

Mujer: Algo con una mascota. Matrimonio. Nuevo empleo. Sale el sol para ti. Firmas un contrato.

Hombre: Te piden algo que ofreciste. Escucha una persona que está a tu lado diciendo como hacer las cosas.

Consejo: Controla tus impulsos.

Virgo

Palabra clave: Amantes.

Número de suerte: 922

Invitación a una boda. Cambios movimientos. Algo con tela. No dudes en lo que quieres. Algo con una mascota. Una persona que necesita que lo escuchen no lo dejes de hacer. Movimientos. Debes conversar con tu familia o hijos, movimientos en tu casa. Sales de viaje pero de ida y vuelta.

Trabajo: Negocio en sitio de mucho movimiento. Serás invitado a una reunión donde será importante tu aporte.

Salud: Malestar en las piernas por varices.

Amor: Tu pareja con dudas de algo que dices. Fiestas y celebraciones. Toma de decisiones.

Parejas: Sales de un lugar con mucha molestia. Firmas. Se hace justicia. Cuidado con lo que haces.

Solteros: Buscaras a una persona y le dices lo que sientes en el amor. Llamadas por algo esperado que llega.

Mujer: Reuniones familiares. Te vas de un sitio con amigos. Viajes de ida y vuelta. Mujer amorosa que te busca.

Hombre: Te ofrecen algo en lo laboral y lo piensas mucho no lo desprecies. Te vas o aceptas algo.

Consejo: Es el momento de llegar acuerdos.

Libra

Palabra clave: Existencia.

Número de suerte: 108

Pendiente con las inversiones que realizas. No discutas por dinero. Compra de ropa. Cruzas mirada con una persona y se activa la energía del amor en un centro comercial. Debes ser más responsable en lo que ofreces y no cumples. Disfruta tu presente. Nuevas relaciones sociales.

Trabajo: Un nuevo cargo. Una persona cercana que está pendiente de ti. Deja el miedo.

Salud: Irritación de la garganta.

Amor: Entrevista que te trae beneficios. Nuevas oportunidades en el amor que quieres. Vivirás una situación de amante.

Parejas: Eres invitado en un acto importante. Preocupación que no debes tener. Alégrate sale el sol para ti.

Solteros: Serás beneficiado con una decisión que da un jefe. Viaje a sitio de seres muy queridos.

Mujer: Aclaras algo con tu madre. Tendrás deseos de volver a sitio de mucho verde. Cambios en tu vida inesperada.

Hombre: Aprende de las equivocaciones y harás las cosas mejores. Firmas. Vences enemigos.

Consejo: Acepta la ayuda que te ofrecen.

Escorpio

Palabra clave: Amigabilidad.

Número de suerte: 692

Estarás avanzando con fuerza adelante debes creer más en ti. No opines en algo si no estás seguro de lo que vas a decir. Hijos que te piden mudanza en donde viven. No descuides tu imagen. Personas que están a tu lado de cuidado. Escucha amigo que te ayuda. Invitación a comer a la calle.

Trabajo: Cambios en tu empleo. Solicitan personal donde trabajas. Que nadie te detenga en tus metas.

Salud: Cuidado con humo o polvo.

Amor: Conoces a una mujer especial en sitio de agua. Alegrías y celebraciones de un familiar.

Parejas: Alegrías en unión de muchos amigos. Sorpresas con alguien que está en el extranjero.

Solteros: Te enteras que un familiar joven es muy próspero. Tienes en tus manos el mundo. Logros y triunfos.

Mujer: Alguien que te dice lo feliz que está de estar a tu lado. Cambios con una persona muy querida.

Hombre: Algo con unos archivos que debes revisar. Felicidades triunfos y personas de poder te buscan.

Consejo: Decisión que debes tomar con tu pareja ya.

Sagitario

Palabra clave: Valor.

Número de suerte: 211

Cuidado no te dejes llevar por la tristeza. No podrás ir a un sitio por falta de vehículo. Cambios en horario que te afecta. Encuentros que te favorecen con amigos ya que te dan una buena propuesta en la parte económica. Algo con un carro que debes revisar. Cambio que no te favorece. Salidas nocturnas.

Trabajo: Alguien te dice que te conviene o no. Celebraciones. Cambios alegrías. Cierras negocio con muchas ganancias.

Salud: Alergias y gripe.

Amor: Un problema que se soluciona. No quieres estar atado a nada ni a nadie. Dejas a una persona que quieres mucho.

Parejas: Nuevas inversiones. Niños esperando por algo que le ofreciste. Paseos a sitio de frío. Inicias estudios detenidos.

Solteros: El amor toca tu corazón. Compra y venta de vivienda. Firmas unos documentos. Hijos que te piden dinero.

Mujer: Cuídate de traiciones. No salgas corriendo ten calma y ve las cosas de una manera diferente.

Hombre: Nadie es perfecto. Algo con una computadora. Algo de control donde trabajas. Cambio inesperado.

Consejo: Piensa en positivo.

Capricornio

Palabra clave: Pertenencia.

Número de suerte: 283

Tendrás que asistir a una persona en lo profesional y en lo económico. Harás un reclamo justo. Personas con muchos problemas que debes alejarte. Irás a sitio de mucha agua. Deja el miedo. Se aleja un gran amor no lo dejes escapar. El que no arriesga ni pierde ni gana.

Trabajo: Un familiar que te busca para que le atiendas un negocio. Cuidado donde dejas un dinero.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Cosas importantes que debes hacer en lo personal. Tu vida cambia. Escuchas a una persona hablando mal de ti.

Parejas: Alegrías, embarazo que estabas esperando llega pero escucha a personas vieja. Alegrías y celebraciones.

Solteros: Mujer cercana que te ayuda a conseguir algo. Alguien conocido que está orando por ti. Cuídate de las brujerías protégete.

Mujer: Logros y triunfos es lo que tienes en tus manos. Podrás ayudar a un familiar y te sentirás bien.

Hombre: Estarás descansando y te lo mereces ya que has trabajado demasiado. Haces una revisión a tu vehículo.

Consejo: No dudes en pedir ayuda.

Acuario

Palabra clave: Creatividad.

Número de suerte: 729

Buscas información de un familiar. Viajes. Hecho curioso en un ascensor. Descubres una mentira oculta por mucho tiempo. Inicias algo nuevo en una empresa o negocio con buenos beneficios. Hombre de poder o dinero habla por ti en sitio d trabajo. Cambios seguro que viene para tu vida.

Trabajo: Aclaras una situación. Alguien te busca. Te ofrecen un nuevo empleo en tu sitio de trabajo.

Salud: Malestar en una rodilla.

Amor: Te invitaran a una comida especial. Amigos que te ayudan. Buscas ayuda espiritual.

Parejas: No discutas en la calle. Estás protegido (a) en los cuatros puntos cardinales. Mujer que te apoya.

Solteros: cuídate de una mujer cercana conflictiva. Pendiente no todos dicen la verdad de lo que sienten.

Mujer: Triunfo en competencia. Hombre de la familia con mucha tristeza. Venta de ropa que se activa.

Hombre: Cambios de fecha para una fiesta. Tristeza por alguien que se va. Debes controlar tu carácter.

Consejo: Piensa antes de actuar.

Piscis

Palabra clave: Participación.

Número de suerte: 043

Salidas rápidas con personas desconocida pero sin ningún problema. Cambios en la fecha para la firma de un documento pero que te conviene. Debes asegurarte de todo. Conversaciones con dos personas. Reunión de mujeres y toma de decisiones para comprar y vender algo. Celebraciones.

Trabajo: Sueños. Amigos del pasado de otro empleo que te buscan y te ofrecen algo mejor.

Salud: Nuevos medicamentos.

Amor: Aventuras. Dinero que te llega a tu vida. Cancelas deudas pendientes. Deja el pasado.

Parejas: Estás luchando por el amor de tu vida pero todavía falta. Algo con un ahorro. Entregas un dinero.

Solteros: Firmas. Te sentirás flotando cuando te pidan matrimonio. Alguien de poder que está cerca de ti.

Mujer: Compras inesperada para una reunión familiar. Una mujer de muchos sentimientos que te dice algo.

Hombre: Brillas mucho donde estas aprovecha el momento. La estrella de la fortuna te acompaña en estos días. Mucha luz para ti.

Consejo: Sé más generoso (a) contigo mismo.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial

