Colombia La Corte colombiana anula la elección al Congreso de Ángela María Robledo

Bogotá, 1 jul (EFE).- La Corte Constitucional anuló este jueves la elección como representante a la Cámara de Ángela María Robledo, al considerar que incurrió en doble militancia al no renunciar a tiempo a la Alianza Verde para ingresar al movimiento Colombia Humana, con el que fue candidata a la Vicepresidencia en 2018.

En Sala Plena, el alto tribunal decidió, con cinco votos contra cuatro, tumbar el escaño de Robledo porque no renunció a su cargo como congresista en el tiempo estipulado en la norma electoral, que establece que se debe hacer mínimo doce meses antes de la elección, para convertirse en compañera de la fórmula de izquierdas de Gustavo Petro en 2018.

«(Es un) fallo que respeto pero me produce enorme tristeza y desconcierto. Un golpe a la oposición y a la democracia porque se afectan inhabilidades a Presidencia/Vicepresidencia que son taxtativas en la Constitución», dijo Robledo en Twitter tras conocer la decisión.

El Consejo de Estado, en un fallo de abril de 2019, anuló la elección de Robledo como representante a la Cámara alegando doble militancia, ante lo cual la congresista interpuso una tutela (recurso de amparo) que en primera instancia le fue negada, pero que en segunda, en marzo del año pasado, le concedieron.

El caso había llegado a la Corte Constitucional luego de que esta seleccionara la tutela de Robledo para su revisión y hoy ese tribunal decidió anular, de nuevo, su elección.

«Consulté con expertos constitucionalistas que me aseguraron que no estaba violando ninguna norma por cuanto la doble militancia no está contemplada como causal de inhabilidad para aspirar a la Presidencia o la Vicepresidencia», expresó Robledo hoy en un comunicado.

EL CASO DE LA REPRESENTANTE

Robledo fue elegida como congresista por el partido Alianza Verde para los periodos legislativos 2010-2014 y 2014-2018, cargo al que renunció para en marzo de 2018 convertirse en compañera de fórmula a la Vicepresidencia de Petro, del movimiento Colombia Humana, aunque no lo hizo en los 12 meses estipulados en la norma electoral.

Petro y Robledo obtuvieron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2018 más de ocho millones de votos, detrás de Iván Duque, quien ganó la Presidencia de Colombia.

Por esa razón, Petro y Robledo obtuvieron un escaño en el Senado y otro más en la Cámara, respectivamente.

Estos dos escaños les fueron asignados por el Estatuto de Oposición, firmado por el expresidente colombia Juan Manuel Santos (2010-2018) con el que se dan garantías a los partidos políticos que están en la orilla opuesta al Gobierno.