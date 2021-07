Conindustria pide eliminar el 7+7 y llevar adelante una vacunación masiva

El presidente de Conindustria, Adán Celis, remarcó este miércoles que la cuarentena complica la operatividad de las empresas, por lo que solicitaron que se elimine el esquema 7+7 para que se reactive la productividad.

De acuerdo a una encuesta de la Confederación, el 36 % de los industriales registra afectación en su productividad, lo que se traduce en un porcentaje superior reportado en 2020 de 32 %, reseñó TalCual.

En cuanto al coronavirus, el estudio reflejó que el 77% de los consultados afirmó que tras el impacto del covid-19, podrían recuperarse entre 3 meses a 2 años.

En otro apartado, Celis insistió en una vacunación masiva y cuestiona que el chavismo no aceptara el plan de vacunación complementario que propuso Fedecámaras.

«Es necesario una vacunación masiva. Aunque la responsabilidad es del gobierno, el sector privado presentó un plan de vacunación complementario, pero no lo aprobaron. ¿Por qué no nos dejan vacunar?, si es un tema humanitario. Ya en Colombia el gobierno aprobó a las asociaciones industriales que ayuden en la vacunación, este es un tema que no tiene que estar en el debate político. Son vacunas para nuestra gente y para sus familiares. Esto es vida para entre 3 millones y 6 millones de venezolanos. Permítanos vacunar», apuntó.

Escasez de diésel

La encuesta de Conindustria resalta que la escasez de gasolina y diésel continúa afectando la producción ya que el 76% de los industriales reportó que el desabastecimiento de combustible es uno de los puntos que atentan contra la productividad.

Celis destaca que el sector productivo se ha esforzado para seguir con operaciones, pero cada vez más hay factores que «impiden el buen desarrollo operativo de las empresas».

Asimismo, devela que en base a la encuesta, el 74 de los industriales ha tenido que pagar por el gasoil a precios no oficiales o en el mercado negro.

«No es posible que en un país productor de petróleo como Venezuela, los productores deben pasar de sus tractores a las mulas para transportar las cargas. Muchos empresarios invirtieron para contar con plantas de diésel debido a los problemas eléctricos en el país y ahora tampoco cuentan con el combustible. Se debe parar la exportación de combustible a otros países», exhortó.

Entre otros de los problemas que golpea al sector, resalta la poca demanda nacional (86,5%), altos cobro de impuestos o parafiscales (61%), servicios públicos precarios (53,7%) y competencia de productos importados (50,7%).

«Están matando las pocas empresas que quedan con impuestos absurdos», sentenció.