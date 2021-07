España | La investigación y la innovación, pilares clave para Quirónsalud que ganan fuerza en 2020

Seguir adelante con la investigación y la innovación, a pesar de los complicados momentos provocados por la crisis sanitaria en los últimos meses, ha sido un esfuerzo por parte de las organizaciones sanitarias porque, sin duda, la mayor parte de ellas han estado en primera línea de batalla para acabar con el Covid-19.

No obstante, una vez más, ha quedado patente que no debemos dejar de lado la apuesta por la ciencia, ahí está la aparición récord de una vacuna tan necesaria, porque será la que traiga bienestar en la sociedad. Es más, a lo largo de los meses más duros de la pandemia, los especialistas sanitarios alertaban de que, a pesar del Covid-19, las personas con alguna enfermedad o pruebas médicas importantes no debían anular sus citas o dejar de acudir al hospital por el miedo al contagio.

Ha sido un año complicado, de eso no cabe duda, pero la apuesta por la investigación sanitaria no ha dejado de estar entre las prioridades de organizaciones como Grupo Quirónsalud, que ha mantenido año tras año una apuesta decidida por la innovación porque considera, y así lo han detallado, es un pilar básico a la hora de estar a la vanguardia de los avances médicos. Sólo así, y este detalle no es baladí, los centros sanitarios y los especialistas médicos serán capaces de ofrecer soluciones, diagnósticos de calidad y una atención sanitaria de excelencia.

Casi 1.200 ensayos clínicos en 2020, un 25% más

Tal y como ha quedado patente en la II Jornada de Investigación Quirónsalud, celebrada este miércoles en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, en 2020 los hospitales del grupo participaron en un total de 1.184 ensayos clínicos, un 25% más que el año anterior, incluyendo los 345 ensayos clínicos nuevos puestos en marcha en el último año, un 24% más que en 2019.

De estos, casi la mitad (156) fueron estudios en fases tempranas (I y II), que son las que requieren de un mayor nivel de complejidad y permiten a su vez el acceso de los pacientes a las nuevas terapias de forma precoz. En este sentido, Héctor Ciria, CEO de Quirónsalud, ha explicado que “estas cifras ponen de manifiesto el nivel científico de nuestros profesionales y los elevados estándares de calidad y seguridad de nuestros centros, y son un estímulo para seguir ofreciendo lo mejor de nosotros en el cuidado de la salud de nuestros pacientes, nuestra razón de ser”.

También se han desarrollado más de 37 estudios observacionales y 600 proyectos de investigación. De este modo, queda demostrada la excelencia del grupo, aunque debemos sumar algunos detalles más como, por ejemplo, el equipamiento y la tecnología de última generación de Quirónsalud que se ha incorporado a la infraestructura sanitaria y que ha permitido, entre otros aspectos, la realización de exploraciones y pruebas complementarias de 685 ensayos clínicos.

Creación de conocimiento: 11 patentes nuevas en un año

Una actividad investigadora que, además, ha resultado clave en la creación de conocimiento y que ha contribuido al registro de 11 nuevas patentes en este último año. Este aumento en la actividad investigadora se ha traducido también en un mayor volumen de artículos publicados en revistas de relevancia nacional e internacional, con un total de 1.815 publicaciones con al menos un investigador o un hospital de Quirónsalud entre los autores firmantes, un 50% más que en el año 2019.

Y no sólo es relevante este incremento, sino también la calidad de los artículos, ya que también se experimentó un aumento considerable en el factor de impacto de dichas publicaciones, tanto en el total acumulado (que en 2020 superó los 9.208 puntos) como en el factor de impacto medio, que sube hasta los 5,87 puntos en el último año (frente al 4,99 obtenido en 2019)

El año de la pandemia

Ha sido, sin duda, un año complicado marcado por una pandemia sin parangón. Un escenario que, además, ha marcado la actividad investigadora de 2020, por ello, es importante subrayar la labor realizada por los profesionales de Quirónsalud a la hora de generar conocimiento relativo a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del coronavirus.

Es más, y así se detalló en las citadas jornadas, los hospitales de Quirónsalud han puesto en marcha un total de 181 estudios sobre Covid-19, de los cuales 41 son ensayos clínicos, 125 estudios observacionales y 15 proyectos de investigación. Además, se han publicado 207 artículos científicos relacionados con esta nueva enfermedad.

La actividad investigadora ha incluido un amplio rango de temáticas, desde la puesta en marcha de estrategias profilácticas hasta la colaboración en el desarrollo de nuevos tratamientos o vacunas frente a la Covid-19, y también ha incluido proyectos basados en el uso de inteligencia artificial o de diferentes biomarcadores para determinar el pronóstico de los pacientes contagiados.

En esta línea, la Dra. Carmen Ayuso, directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD), ha señalado que “la pandemia nos pilló a todos por sorpresa y mostró las debilidades y fortalezas de nuestro sistema sanitario, pero ha servido para poner de manifiesto que el método científico y la I+D+i son la única solución fiable para hacer frente a este tipo de situaciones”.

«El método científico y la I+D+i son la única solución fiable para hacer frente a este tipo de crisis»

Más allá de la pandemia, las principales áreas de investigación del grupo han sido la lucha contra el cáncer, que representa más de la mitad de los ensayos clínicos activos en 2020; tecnología e innovación sanitaria; enfermedades infecciosas, inflamatorias y crónicas; neurociencias; enfermedades renales, metabólicas y cardiovasculares; y salud del niño y de la mujer.

También intervino en la citada jornada el profesor Rafael Yuste, director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia (Nueva York) e impulsor del proyecto ‘Brain’ creado por el ex presidente de EEUU, Barack Obama, para mapear el cerebro humano. En su conferencia, ha destacado el papel crucial que pueden jugar las neurotecnologías en la Medicina, pero también a nivel social y económico, a la hora de descifrar procesos mentales y aumentar el conocimiento del ser humano. Un cambio de paradigma que, a su juicio, exigirá una nueva redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para garantizar que la revolución tecnológica en la que estamos inmersos sea canalizada en beneficio de la humanidad.

Premios para impulsar la I+i

Durante el encuentro, el Grupo Quirónsalud ha querido hacer entrega de varios premios dedicados a impulsar la investigación biomédica y la innovación.

De este modo, los Premios Investigador Quirónsalud, a los autores de los mejores artículos publicados en 2020 en revistas de reconocido prestigio internacional, han recaído en el Dr. José Luis Martín Ventura (Fundación Jiménez Díaz) en la categoría de investigación senior, por una investigación que analizó los cambios en el perfil de proteínas que se producen en la aorta de pacientes con aterosclerosis subclínica; y en el Dr. José Antonio De la Chica (Hospital Quirónsalud Málaga) en la categoría de investigación junior, por un trabajo que determinó la relación entre el ejercicio físico vigoroso sostenido en el tiempo y el fenotipo “ventrículo izquierdo hipertrabeculado o no compactado”.

Asimismo, se ha hecho entrega del Premio de Investigación Quirónsalud Profesor Julio Rodríguez Villanueva a la mejor tesis doctoral leída en 2020, concedido ex aequo a la Dra. Marta del Pozo (Fundación Jiménez Díaz) y al Dr. Roberto López (Hospital Universitario Infanta Elena, Hospital Universitario Rey Juan Carlos y Hospital Universitario General de Villalba); de la Beca de Estancia Formativa Quirónsalud, que ha sido para la Dra. Sara Iacoponi (Hospital Universitario Quirónsalud Madrid); y de dos ayudas a la intensificación de la actividad investigadora, para las Dras. Olga Inmaculada Sánchez Pernaute y Beatriz Fernández, ambas de la Fundación Jiménez Díaz.

El encuentro también ha servido para que la Fundación Quirónsalud entregue sus Premios a la innovación asistencial y a la transformación digital en salud, que reconocen aquellas iniciativas que favorecen la mejora de la práctica asistencial y la utilización de nuevas tecnologías en el ámbito sanitario, con el fin de contribuir al progreso del conocimiento y proyectar estos estímulos en nuestro entorno profesional, académico y asistencial, así como también divulgar sus resultados y conclusiones.

En la categoría de Innovacion Asistencial han resultado galardonados dos proyectos de la Fundación Jiménez Díaz, uno liderado por el Dr. Olatz López Fernández relacionado con la toma de decisiones compartidas entre pacientes oncológicos a través de una app, y otro sobre el uso de Machine Learning para evaluar el riesgo de complicaciones postquirúrgicas, de los Dres. Montiel Jiménez, Héctor Guadalajara y Pedro Villarejo.

En la categoría de Transformación Digital, los ganadores han sido el proyecto E-Res Salud, impulsado por el Dr. Raúl Córdoba (Fundación Jiménez Díaz), y el proyecto Sycai Medical, de la Dra. Julia Rodríguez Comas, de Sycai Technologies.