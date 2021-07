España | “La percepción de que las mujeres no están interesadas en la acción es ridícula”

Margot Robbie es una auténtica actriz todoterreno o como la define el director James Gunn se trata de “una atleta pura”. Ella es la responsable de crear y moldear a la perfección su Harley Quinn, el personaje que volverá en El escuadrón suicida, una de las cintas más esperadas de este verano. La Australiana saltó a la fama gracias a El lobo de Wall Street y aunque pudiese parecer que en esta cinta, solo era un cuerpo y una belleza sin igual, con sus siguientes producciones demostró ser una actriz camaleónica, capaz de resistir cualquier entrenamiento, para llegar a la mejor forma posible en todas las secuencias de acción que últimamente está protagonizando. En una entrevista reciente para la British Vogue ha hablado sobre sus sensaciones como actriz y cómo afecta el cine de acción a su cuerpo.

Robbie contó a la revista que cuando volvía de rodar El escándalo, la película que exponía el acoso del director ejecutivo de la Fox le temblaban las manos: “Hay algo fisiológico que te sucede cuando estás actuando a pesar de que tu cerebro sabe que todo esto es una fantasía”. Margot Robbie lleva su interpretación mucho más allá y según ella su cuerpo responde de una manera mucho más fuerte con las escenas de acción que ha podido interpretar tanto en El Escuadrón suicida como en Birds of Prey. “Hay explosiones y disparos de armas. Aunque son espacios en blanco, tu cuerpo comienza a reaccionar como si fuera real, tu adrenalina está por las nubes”, afirmaba la actriz que aseguraba que en ocasiones, estas escenas, hasta le quitan el sueño porque como ha contado ya alguna vez, padece de migrañas.

“Mi cuerpo cree que acaba de estar en una zona de guerra” apunta Robbie, que además cree que para su dolencia, esta profesión puede ser lo peor: “Estar en el set puede ser el peor lugar. Tomo mi medicación, me siento en la caravana y les pido que me maquillen en la oscuridad”. Independientemente de su particular desventaja a la actriz todas esas escenas le parecen “muy divertidas” y fue muy crítica con los que piensan que el cine de acción está dividido en un interés que depende del género. “La percepción de que las mujeres no están interesadas en la acción es ridícula”, Concluía.