Giannis Antetokounmpo estaría disponible para el juego 7 de ser necesario

El jugador delos Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo estaría en cancha en el juego 7 si es necesario ante Atlanta Hawks en las finales de la conferencia de la NBA.

Hay poca posibilidad de que Giannis Antetokounmpo juego en el Juego 6 de las Finales de la Conferencia Este. Aun así, parece que el Giannis consecutivo podría ser bueno si la serie llega al Juego 7.

Giannis aún está teniendo problemas con su rodilla y los Bucks ya lo han etiquetado como dudoso para el Juego 6. Sin embargo, según el informante de la NBA Chris Haynes de Yahoo Sports, Antetokounmpo podría estar disponible para Milwaukee si esta serie llega a la distancia.

Aquí el dato:

Existe la creencia de que la estrella de los Bucks, Giannis Antetokounmpo (rodilla), recibiría luz verde para un posible Juego 7 si los Hawks evitan la eliminación en el Juego 6 el sábado, según fuentes de la liga.

There’s belief Bucks star Giannis Antetokounmpo (knee) would be given the green light for a potential Game 7 if Hawks avoid elimination in Game 6 on Saturday, league sources tell @YahooSports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 2, 2021