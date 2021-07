Habitante de La Vega, a DW: Desde hace mucho tiempo dormimos en el piso por las balaceras

José Luis Andarcia, un albañil y habitante de La Vega desde hace 20 años, relata a DW que hace 10 años se podía vivir en paz en la barriada, pero ahora no, producto de las bandas que dominan la zona.

«Desde hace unos 3 años las bandas controlan el barrio», comenta Andarcia, quien teme por su vida y la de su familia ya que las balaceras se suscitan a toda hora.

Expresa que no confía en nadie, por lo que no existe una organización vecinal para enfrentar la violencia: «Uno no sabe si el vecino es un sapo cooperante de las bandas o de la policía, da igual, para mi ambos son iguales, no respetan la vida de nadie».

Entre tanto Ana Mercedes Colina, maestra que también reside en La Vega, donde nació hace 68 años, vive con su hijo, nuera y 3 nietos, la menor de apenas 6 meses.

Aseveró que el barrio siempre ha tenido problemas de seguridad, pero desde 2020 se convirtió «en una pesadilla. Cuando hay balacera nos encerramos, a veces nos tenemos que tirar en el piso, desde hace mucho tiempo no dormimos en la cama por precaución, los colchones están tirados en el piso».

Pulse aquí para leer la información completa de DW