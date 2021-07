Kataluna la primera transgénero del Miss EEUU

Kataluna Enriquez será la primera mujer trans que compita en el certamen de belleza Miss Estados Unidos: le ganó a 20 candidatas y es la representante del estado de Nevada.

La modelo transgénero, de 27 años de edad, se impuso con su belleza y sueña con convertirse en la candidata estadounidense que represente al país en el Miss Universo. Pero tendrá que esperar hasta noviembre, cuando sea la elección.

La victoria de Enriquez supone un hito en el certamen de belleza estadounidense, por lo que la modelo aprovechó la atención de todos para hablar sobre su identidad y dar más visibilidad a la comunidad LGBTI+. «Hoy me siento una orgullosa mujer transgénero de color. He aprendido que mis diferencias no me hacen menos, sino al contrario, y sé que mi singularidad me llevará a todos mis destinos y a todo lo que necesite atravesar en la vida», dijo.

Este no es el primer reinado de Kataluna Enriquez, pues ya fue Miss Silver State USA.

Tras obtener el título estatal, la joven envió un mensaje a a comunidad LGBTI+: «¡Hemos hecho historia!», puso en Instagram.De llegar a ganar Miss USA, Kataluna Enriquez sería la segunda mujer trans en participar en el Miss Universo, concurso en el que en 2018 participó la española Angela Ponce.

El Nacional

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :