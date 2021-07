Libro: LA MENSAJERA DEL BOSQUE

Un secreto celosamente guardado duerme en las calles de Madrid. Cris Stoian despierta en un lugar desconocido, sin recordar nada y con la única referencia de una nota dejada por su hermano Daniel. Cuando, además, descubre su cuerpo cubierto de espantosas cicatrices, un insondable abismo se abre bajo sus pies. ¿Quién es? ¿Qué hace escondida allí? ¿Por qué en su nota su hermano le pide que no salga ni contacte con nadie?

En la frenética búsqueda de su propia identidad, Cris asiste impactada a la transformación que está sufriendo la ciudad, algo imparable, insospechado, sobrecogedor… Descubrir su origen, su significado, y su relación con lo que le ocurrió, traerá de cabeza a las autoridades. Sin embargo, las respuestas no están en sus manos…

Hay misterios que no se pueden explicar con la razón; hay cosas que no se pueden medir si no es con el corazón.

Una serie de brutales crímenes, un secreto celosamente guardado y una mujer en busca de la verdad.

Un thriller adictivo e inquietante con un mensaje oculto. ¿Y si tú fueras el destinatario?

Autor: MAITE R. OCHOTORENA

Genero: Thriller / novela negra / policiaca

Páginas: 504

Sinopsis Librería

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :