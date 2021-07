Lo que se sabe del nuevo enfrentamiento en La Vega

Así suenan las detonaciones por armas de fuego proveniente de la cota 905. Pareciese que es a pocos metros pero en realidad no lo es y se escucha de manera muy clara. No me quiero imaginar a quienes viven más cerca del lugar de los sucesos. pic.twitter.com/lgWOIYfl3n

— גבריאל (@Yibril_1997) July 1, 2021