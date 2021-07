Luis Florido: «No reconocemos este CNE»

Este Viernes 02 de julio, el político venezolano, Luis Florido, posteó una entrevista en su red social Instagram, realizada en Noticiero Venevición; en donde habló sobre las venideras elecciones y las condiciones del CNE.

Afirmó que no reconocen el nuevo CNE, de la misma manera que no renocian el anterior de Tibisay Lucena, pero declara que hay personas como el caso del Rector Marquez que cuentan con su respeto y credibilidad.

Nosotros no reconocemos este CNE, tampoco lo hicimos con el CNE de Tibisay Lucena y la derrotamos en 2015.

Florido declara que las condiciones electorales de hoy son peores que en cualquier momento histórico, pero ahí radica la lucha de todos, «mejorar esas condiciones, participar y derrotarlos».

Insiste en que la observación internacional calificada para una elección es vital; «La mejor instancia para esto es OEA y también la Unión Europea».

«En los periodos donde he sido observador internacional me he conseguido a ambos y tienen un extraordinario sistema que detecta cualquier actividad fraudulenta».