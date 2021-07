Nacho habló de su enemistad con Daddy Yankee y explicó cómo perdió 100 millones de dólares

El reconocido cantante de origen venezolano Miguel Ignacio Mendoza mejor conocido como Nacho, ofreció una entrevista para el canal de Youtube del conductor puertorriqueño «Yo soy Molusco».

Durante la conversación, el criollo habló de diversos temas interesantes, pero sin duda, uno de los más sorprendentes fue cuando Nacho confesó que está enemistado con el famoso cantante puertorriqueño Daddy Yankee.

El interprete detalló que el problema surgió en el año 2018 cuando pensaba grabar su tema «Bailame» con Daddy Yankee, de acuerdo con Nacho, la causa de su enemistad se debió a un asunto monetario, y que por ello, también tuvo diferencias con el mánager del puertorriqueño, Rafael Pina.

«Voy a contar un anécdota super delicada para mi, y que nunca se la he contado a nadie por respeto al personaje que lo incluye pero entre tantas personas que yo cree una pequeña enemistad, Daddy Yankee es uno y por ese tema también, Pina que era un gran amigo también tuve diferencias con él (…)», reveló.

«Porque para mi canción ‘Bailame’ en la que se montó Bad Bunny y Yandel, con quien iba a hacer era con Yankee (…) recuerdo que por desconocimiento de mi parte, por no conocer el negocio, con un tipo como Yankee que no lo vas a cojer de pendejo y es alguien que sabe ‘mira esto es lo que te estoy aportando, esto es lo que yo creo que me merezco dentro del master’ (…)», agregó.

«Para mi fue una bofetada, una falta de respeto, obviamente yo no conocía eso, para mi era la canción (…) y yo le envié un mensaje de mi parte a Yankee con mucha inconformidad por email y por texto por lo que él me estaba pidiendo», añadió.

«Pero realmente creo que el estaba pidiendo menos de lo que un interprete como Yankee debería pedir en realidad, eso lo entiendo hoy, antes no lo reconocí y le falté el respeto pero el se mantuvo al marguen y me envió un menaje muy tajante, concreto pero sin faltarme el respeto (…) en ese momento, la amistad con él , obviamente se fracturó», dijo.

El ex esposo de Inger Devera, también recordó que en una ocasión se encontró con Pina en un concierto de Wisin y Yandel en el coliseo de Puerto Rico, y el encuentro con el empresario no fue nada agradable.

«Recuerdo que me encontré a Pina y el le dijo a Luian ‘dile a Nacho que no estamos bien con él que traté de mantenerse al margen de nosotros que todavía tenemos muy fresco ese episodio’», mencionó.

Durante la entrevista, el criollo habló sobre su vida personal, profesional y hasta de sus finanzas. Y es que, el popular Nacho explicó cómo llegó a perder la importante suma de $100 millones de dólares por desconocimientos sobre las regalías de sus discos y malos manejos en la parte económica de su carrera.

«¿Cuánto dinero crees que has perdido por no estructurarte bien?», preguntó el entrevistador.

«Nunca había pensado en eso pero pensando por encima quizá no sé si 200 pero si unos 100 millones de dólares (…)», confesó Nacho.

«Es súper frustrante pero tienes que soltar eso», aseguró.

Según Nacho, debido a la falta de conocimiento sobre el tema económico dio lugar a que otras personas se quedaran con dinero que a él le correspondía hasta el punto en que tuvo que poner a su mejor amigo como el manejador de su carrera ya que no confiaba en nadie más para llevar sus proyectos e ingresos.

«Ahora es uno de mis mejores amigos el que está manejando mi carrera, porque es la única persona en la que confió desde hace muchos años (…) el decidió dejar de hacer todo lo que hacía que era mucho trabajo también para entrar en está aventura conmigo y hoy justamente estaba viendo cuanto habíamos perdido por no reclamar, por el desespero», añadió el interprete.

