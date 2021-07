Protestan en el JM de los Ríos por precarias condiciones laborales

El gremio de enfermería en Venezuela protestó este viernes en el Hospital de Niños JM de los Ríos de Caracas, para exigir un plan de vacunación y denunciar una vez más las precarias condiciones en las que laboran en este centro de salud.

Los trabajadores repudian las deplorables condiciones en las que se encuentra este centro hospitalario, una denuncia que se viene reiterando desde hace años sin que se dé respuesta a las principales problemáticas que afectan tanto a pacientes como a trabajadores, que hacen sacrificios para cumplir con su labor.

La enfermera Flor María Pérez aseguró a Todos Ahora que «No tenemos insumos, no funcionan los ascensores y nuevamente se burlaron de nuestro salario, nos pagaron una quincena que no alcanza para nada»

Por su parte Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, informó que el Hospital José Manuel de los Ríos está en cierre técnico. Afirmó que este centro de atención es una radiografía de la realidad que existe actualmente en el sector salud de Venezuela.

“Un hospital donde el personal de enfermería, los bioanalistas, los médicos, todos, no tienen salarios; y nos vemos frustrados porque nuestras prácticas profesionales no se están cumpliendo. No hay inyectadoras, no hay guantes, no hay adhesivos, es decir, el hospital está en cierre técnico, se está yendo el personal, están renunciando intensivistas. Y están renunciando porque los salarios no alcanzan”, manifestó.

#2Jul | El gremio de enfermería en Venezuela protestó este viernes en el Hospital de Niños JM de los Ríos de Caracas, para exigir un plan de vacunación anticovid universal, gratuito y sin discriminación.



Vía @TVVnoticias pic.twitter.com/r240Ayd4PS — 800 Noticias 🖥️ (@800_Noticias) July 2, 2021

#2JUL | Ana Rosario Contreras (@Sharo1412): "Sr. Carlos Alvarado, vamos a mostrar cifras, vamos a decirle la verdad al país de la cantidad de contagiados, vamos a decirle la verdad de la cantidad de fallecidos por COVID-19".



📹: @Stefannyfiffe_ pic.twitter.com/jDu5gGIFpP — Todos Ahora VE (@TodosAhora_Ve) July 2, 2021

800Noticias

Por: Reporte Confidencial

