Sixers rechazaron oferta de los Pacers por Ben Simmons

El equipo de los Philadelphia Sixers, no aceptaron una oferta del conjunto de Indiana Pacers por el jugador estrella Ben Simmons en la NBA.

Ben Simmons sigue siendo una de las tendencias mas grandes de la NBA, ya que se sigue rumorando que será cambiado del equipo de Philadelphia Sixers.

Aquí el dato:

Los Philadelphia Sixers de Filadelfia rechazaron recientemente un acuerdo con los Indiana Pacers que incluía a Malcolm Brogdon y una selección de primera ronda para Ben Simmons.

The Philadelphia 76ers recently turned down a deal with the Pacers that included Malcolm Brogdon and a 1st round pick for Ben Simmons, per @JDumasReports pic.twitter.com/HfITF0ElI7

— NBA Central (@TheNBACentral) July 2, 2021