Trae Young envió un mensaje conmovedor a su equipo tras derrota

El jugador de los Antlanta Hawks, Trae Young envío un mensaje muy emotivo y conmovedor a su conjunto actual tras derrota ante Milwaukee Bucks en las finales de la conferencia de la NBA.

Trae Young se encuentra fuera de su equipo ahora mismo debido a una lesión en su tobillo derecho lo que se ha complicado de una manera que no lo parecía en la NBA.

El base Traee Young aunque no estuvo en el partido número 5 de las finales de la conferencia de la NBA, pero este dio el apoyo que pudo y agrego un tremendo mensaje motivador en su cuenta personal de Twitter bien sincero.

Aquí el mensaje:

¡La pandilla NUNCA se rendirá! Regreso a Atlanta.

The Gang Will NEVER Give Up !

Back to Atlanta❤️#WeMove

