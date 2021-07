+Tráilers| ¿Cuáles son las series más costosas producidas por Netflix?

Netflix tiene un catálogo de ofertas que se renueva constantemente. La plataforma de streaming más utilizada en el mundo, con más de 200 millones de usuarios activos, tiene un abanico de costosas propuestas de series que van desde ciencia ficción hasta fantasía y dramas.

Aunque las altas inversiones en las series no precisamente aseguran el éxito del material, la plataforma suele hacer gastos colosales para llevar a la pantalla las historias más importantes de la grilla televisiva. Desde que la compañía nacida en Los Gatos, California, Estados Unidos, comenzó el nuevo modelo de programación por streaming, no ha escatimado en presupuestos de actores, locaciones, vestuarios o efectos especiales para darle vida a los más variados guiones.

Así, Olhar Digital dio a conocer la lista de las 15 series más caras producidas por la plataforma que en los últimos años popularizó éxitos como The Crown, Gambito de dama, Dark y Lupin, entre otros. El presupuesto más bajo dentro de este ranking asciende a los $2 millones por episodio mientras que el más alto que se pagó para llevar adelante una producción fue de $13 millones por cada episodio.

Las 15 series más costosas de Netflix:

On My Block (2018) – $2 millones por episodio

Narcos (2015) – $2.5 millones por episodio

Hemlock Grove (2013) – $4 millones por episodio

Orange Is The New Black (2013) – $4 millones por episodio

House Of Cards (2013) – $5 millones por episodio

Bridgerton (2020) – $7 millones por episodio

Altered Carbon (2018) -$7 millones por episodio

Bloodline (2015) – $7-$ 8 millones por episodio

The Defenders (2017) – $8 millones por episodio

Sense8 (2015) – $9 millones por episodio

Marco Polo (2014) – $10 millones por episodio

The Witcher (2019) – $10 millones por episodio

The Get Down (2016) – $11 millones por episodio

Stranger Things (2016) – $12 millones por episodio

The Crown (2016) – $13 millones por episodio

