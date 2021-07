El yogur natural es un alimento con un elevado contenido en nutrientes que pueden aprovecharse para mantener una buena salud o preparar varios tratamientos estéticos. Desde hace cientos de años se ha utilizado como base para elaborar muchas recetas, ya que su delicioso sabor y textura cremosa combina muy bien con otros ingredientes.

Sin embargo, su uso en su estado natural sigue siendo el favorito de miles de personas debido a que suele contener menos aditivos y colorantes. Además, varios estudios muestran que el yogur nos aporta vitaminas y nutrientes esenciales, y que su inclusión en la dieta suele ofrecer resultados positivos. Además, gracias a su composición, este producto puede servir para aliviar varias patologías internas y trastornos de la piel.

Dado que muchas personas aún desconocen sus utilidades, a continuación vamos a compartir 9 beneficios del yogur natural. Ahora bien, no olvides que se trata solo de un complemento, por lo que has de consultar a tu médico si crees tener un problema de salud. Dicho esto, ¡toma nota!

9 usos que le puedes dar al yogur natural en la salud y la belleza

1. Puede ayudar a regular el colesterol

El yogur natural es rico en cultivos vivos o probióticos. De acuerdo con algunos estudios, la acción de estos en el organismo podría ayudar a inhibir la absorción de colesterol en la sangre.

El consumo de una taza diaria de este alimento puede ayudar a los pacientes que están tratando de controlar los niveles de este lípido. Sin embargo, recuerda que has de consultar a tu médico si tienes problemas de colesterol, nunca te automediques y sigue siempre los consejos de tu médico.

Además, no todos somos iguales, lo que para unos es bueno, para otros puede ser nocivo. Por eso es importante consultar a nuestro médico antes de hacer cambios en nuestra dieta.

2. Ayuda a combatir infecciones por hongos

El yogur destaca por su ácido láctico, el cual tiene propiedades antifúngicas. Por ello, también podría llegar a ser útil para combatir infecciones por hongos, tales como las causadas por la cándida.

A nivel interno, es de gran ayuda para combatir ciertas infecciones intestinales, aunque también puede ser utilizado para las que se producen en la piel.

Con todo, si bien es cierto que el yogur tiene propiedades antifúngicas, esto no implica que pueda acabar con TODAS las bacterias. Por eso, lo mejor es que si tenemos una infección intestinal consultemos al médico si el yogur es bueno en nuestro caso concreto.

3. El yogur natural, un buen aliado frente a úlceras bucales

En tercer lugar, el yogur también tiene propiedades antibacterianas. Estas podrían hacerlo funcionar como un buen aliado para aliviar las aftas bucales.

Con todo, recuerda que el yogur no es un tratamiento contra el afta, sino que puede ser un aliado para evitar la propagación de la infección (gracias al ácido láctico) y puede ser un buen complemento para el tratamiento que estemos siguiendo.

4. Contribuye a regular la flora intestinal

Las bacterias saludables que habitan en los intestinos pueden verse afectadas cuando se toman medicamentos antibióticos u otras sustancias agresivas. Y el yogur contiene cultivos probióticos que, según algunos estudios, podrían ayudar a mantener un buen equilibrio de la flora intestinal.

En la cultura popular se cree que es bueno tomarlo dos horas antes y después de ingerir cualquier tipo de antibiótico convencional. No obstante, no hay estudios que respalden dicha afirmación, por lo que siempre tendremos en cuenta la opinión de un profesional.

5. Es útil para fortalecer el sistema inmunitario

Muchas de las defensas que se activan en el organismo tienen lugar en el intestino. Con más exactitud, en la flora microbiana que lo protege.

Al proporcionarle un equilibrio con sus cultivos activos, el yogur también puede ser un excelente aliado para ganarle la batalla a cientos de virus y bacterias que intentan atacar el cuerpo. Aunque no hay estudios concluyentes al respecto, los avances que se han hecho por el momento parecen indicar que los probióticos presentes en los yogures podrían ser beneficiosos para potenciar el sistema inmunológico y por lo tanto nuestras defensas.

6. Puede emplearse como acondicionador para el cabello

Según la creencia popular, la aplicación de este ingrediente sobre el pelo actúa como un acondicionador natural para nutrir, desenredar y darle brillo. Su uso regular ayudaría a mantener la melena suave y cuidar el cuero cabelludo. Con ello, ayudaría a prevenir trastornos como la caspa y la caída.

¿Cómo utilizarlo?

En primer lugar, humedece el pelo y aplica la cantidad necesaria de yogur natural, con un suave masaje, que lo cubra por completo.

Después, déjalo actuar 30 minutos y aclara bien con agua templada.

Puedes repetir su aplicación hasta 3 veces por semana.

7. Mascarilla para el rostro

Otra creencia popular es que el ácido láctico del yogur y sus nutrientes ayudan a mantener un rostro joven, libre de imperfecciones y suave. Su aplicación constante ayudaría a detener el daño oxidativo, una de las causas principales de envejecimiento prematuro.

Si bien no hay estudios que demuestren dicha afirmación, sí es cierto que según algunos estudios, el ácido láctico tendría ciertas propiedades antioxidantes, aunque no está claro que estas tengan efecto sobre la piel. En cualquier caso, no tendrá efectos nocivos sobre la misma.

¿Cómo utilizarlo?

Extiende una capa fina de yogur por todo el rostro, cuello y escote. Déjala actuar 20 minutos.

Es apto para todo tipo de pieles y se puede aplicar todos los días.

8. Ayudaría a calmar las quemaduras solares

Popularmente se cree que el yogur natural puede ser un buen tratamiento para calmar y acelerar la recuperación de las quemaduras solares, debido a su contenido en leche que ayudaría a hidratar la piel.

Sin embargo, no hay estudios concluyentes al respecto, por lo que te recomendamos que lo pruebes si así lo deseas en el caso de quemaduras solares leves, pero en el caso de las graves, emplees siempre mejor productos específicos.

¿Cómo utilizarlo?

Frota una capa gruesa de yogur en la zona afectada, déjalo actuar 20 minutos y enjuaga con agua fría.

Aplícalo varias veces al día, el tiempo que sea necesario para recuperar la piel.

9. Puede llegar a ser un buen exfoliante natural

Tradicionalmente el yogur natural se emplea como exfoliante natural para facilitar la eliminación de células muertas y otras impurezas que se acumulan en la piel obstruyendo los poros. ¡Pruébalo!

¿Cómo utilizarlo?

Si bien se puede utilizar solo, lo mejor es mezclarlo con otros ingredientes para optimizar su función.

Ingredientes

1 cucharadita de avena (5 g)

2 cucharadas de yogur espeso (30 g)

Instrucciones

Mezcla los dos ingredientes hasta formar una pasta.

Aplícate el producto con un suave masaje circular y acláralo bien con agua.

Úsalo una vez por semana.

¿Has tomado ya nota de todos los usos del yogur natural? Si es así, habrás comprobado que es un buen producto lácteo para cuidar el cuerpo. Solo está contraindicado para las personas que sufren intolerancia a la lactosa, aunque esta advertencia no afecta para su uso externo. ¡Disfrútalo!

Con todo, recuerda que el yogur no es un tratamiento, sino un complemento, por lo que debes acudir siempre al médico. También es importante señalar que no todos los yogures naturales que se venden en el mercado son el igual de “naturales”, por lo que es importante prestar atención.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial

