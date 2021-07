España | Anabel Pantoja sorprende con este dardo envenenado a Kiko Rivera

Anabel Pantoja visitó recientemente los Cayos Cochinos de Honduras. No solamente tuvo la oportunidad de ver a su novio Omar Sánchez después de tantos meses, sino que también se le planteó una posibilidad. Regresar a ‘Supervivientes’ como concursante para el próximo año 2022. En esta visita, tanto Anabel como Omar han perfilado ciertos detalles de su esperada boda.

Los dos no quieren esperar más, por lo que han asegurado que se casarán en este año 2021, pase lo que pase. Por el momento realizarán una celebración que nada tiene que ver con la que imaginaron ellos en un primer momento. Ahora se han dado cuenta que lo más importante no es la celebración en sí, sino convertirse en marido y mujer.

Así pues, Anabel Pantoja ya se ha puesto manos a la obra para organizar hasta el más mínimo detalle de esta celebración. “De momento, la boda es íntima”, avanzó la sobrina de Isabel Pantoja en ‘Supervivientes: Conexión Honduras’. Además, añadió: “Invitaré a los míos y a la familia de Omar. Quien no quiera ni le apetezca, no le puedo obligar”.

Anabel, sobre su boda y su familia: «Me gustaría que vinieran todos, pero no puedo obligarles»💥 #ConexiónHonduras12 #Supervivientes28J https://t.co/xg1QKVuMhj — Supervivientes (@Supervivientes) June 28, 2021

Debemos recordar que la relación entre la influencer y Kiko Rivera no está pasando por un buen momento. El DJ le echa en cara que no se pronuncie en la compleja historia que protagoniza con la tonadillera. En estas declaraciones, Anabel Pantoja dejó claro que “me encantaría que vinieran todos pero es imposible”.

Cuando Omar Sánchez y la influencer se comprometieron, ella dejó claro que le encantaría que su primo la llevara al altar como padrino. Ahora con ese distanciamiento, todo se complica por momentos. “Cuando decidí casarme, dije que fuera él pero las cosas han cambiado… Me encantaría que él estuviera pero si él decide que no, pues nada. Yo me caso con Omar, no con nadie”, expresó la colaboradora de ‘Sálvame’.

En cuanto a la localización de la ceremonia, Anabel Pantoja lo tiene claro: “La boda será en Gran Canaria, no en Sevilla” como en un primer instante se pensó. Por lo tanto, confirma que “ha cambiado la gente, la forma y todo. Voy a pensar en mí y en él, no en los invitados”. Omar Sánchez, desde Honduras, contaba estos mismos planes a Lara Sajen: “La boda que se va a hacer es entre ella y yo. Nos casamos en septiembre para este año. Espero que vaya su tía también… Ni sé cómo están las cosas fuera. Su padrino es Kiko, ella quiere que la lleve al altar”.