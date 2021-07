España vence por penaltis a Suiza y llega a semis de la Eurocopa 2020

España y Suiza empataron a 1 en los 90 más prórroga. Luego en una errática tanda de penalties para ambos conjuntos, la furia roja selló el pase a semifinales de la Eurocopa 2020.

Suiza anotó los dos únicos goles del encuentro. Uno en contra y luego otro de Shaqiri para igualar el partido. Después de vencer al campeón mundial, Francia, los helvéticos estaban envalentonados.

No obstante, una tarjeta roja directa para Freuler rebajo su ímpetu y consiguieron aguantar hasta la prórroga.

Luego en la tanda de penalties, comenzó fallando Sergio Busquets estrellando su disparo contra el palo derecho del portero suizo.

Después el gran protagonista por parte de España fue el arquero Unai Simón. El guardameta vasco logró atajar dos penalties para lograr emparejar la pena máxima.

Finalmente dos españoles de sangre fría: Gerard Moreno y Mikel Oyarzábal. Con mucha jerarquía cobraron sus tiros para darle respectivamente la clasificación a la Furia Roja.

Ahora en simifinales España jugará contra el ganador del Italia-Bélgica.

¡Vaya partido!

Thiago went straight to console the Switzerland players after their journey ended in heartbreak 👏#EURO2020 | #ESP #SUI pic.twitter.com/Sm1Dic4p0d

— Goal (@goal) July 2, 2021