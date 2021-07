Esposa de activista de Fundaredes detenido: Exijo a Maduro y Cabello una fe de vida

Beliza Petit, esposa del coordinador de Fundaredes-Falcón, Omar de Dios García, exigió una fe de vida del activista de DDHH después que fuera detenido junto a Javier Tarazona en el Ministerio Público de la entidad.

«Exijo a las autoridades de Venezuela, a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, que me den una fe de vida de mi esposo, que me digan dónde está porque no tienen una orden contra él. Mi esposo no es un delincuente, es un defensor de los derechos humanos», manifestó Petit en un video.

Reiteró que su esposo no es un delincuente, es un abogado, «un padre de familia y un luchador social incansable que dirigía una organización para defender los derechos humanos de nosotros».

«No sé nada de él desde las 10 AM… Es un abuso y una ilegalidad como un abogado y defensores de DDHH han sido detenidos dentro de las instalaciones de la Fiscalía», demandó la pareja.

García y Tarazona fueron detenido por los efectivos del Sebin cuando acudieron a la Fiscalía este viernes para realizar una serie de denuncias.

Recientemente, Tarazona manifestó que ha sido víctima de acoso y hostigamiento por parte de funcionarios de PoliFalcón y se dirigió a la Fiscalía de la ciudad de Coro en compañía de su hermano, Rafael Tarazona; Omar García, coordinador de Fundaredes Falcón y de Jhonny Romero, director de la ONG Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y trata en las costas de Venezuela.

Tarazona ha denunciado hechos irregulares que se han registrado en las fronteras venezolanas con los grupos paramilitares, así como también las diversas denuncias sobre violaciones de derechos humanos.

Hace un par de días Tarazona pidió investigar a Ramón Rodríguez Chacín por presuntos vínculos con el ELN, grupo irregular al cual el exministro de Interior le proporciona casas de resguardo.