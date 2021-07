Klay Thompson desafía una vez más la NBA

El jugador de los Golden State Warriors, Klay Thompson se notó molesto con la situación de los Playoffs de esta temporada de la NBA.

Klay Thompson ha estado mirando los Playoffs desde su casa. Pero, los Golden State Warriors no se encuentran en el escenario en la NBA.

El tirador de los Golden State Warriors, Klay Thompson en su cuenta de Instagram hizo un video en vivo y dejo saberle al mundo que está enojado por la situación presente en los Playoffs de la NBA.

Aquí el dato:

“Es difícil para mí verlo porque sé que si estuviéramos allí sería una historia diferente”

Hambre de campeonato para Klay después de ver los playoffs de este año.

“It’s hard for me to watch cause I know if we was there it’d be a different story”

Championship hunger for Klay after watching this year’s playoffs 😤

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 2, 2021